Cette caméra qui utilise l’IA pour optimiser la surveillance de votre domicile chute à moins de 45 €

Ne craignez plus de laisser votre domicile vide pendant longtemps en installant cette caméra D-Link DCS-8325LH, un modèle qui utilise l’IA pour identifier les personnes qui rentrent dans votre maison. En plus, elle est à -62 % en ce moment chez Amazon.

La caméra de surveillance D-Link DCS-8325LH // Source : Frandroid

Les petites caméras comme celles-ci sont vraiment très pratiques. Bien sûr, pour la surveillance de votre domicile si vous êtes au travail, en week-end ou en vacances. Mais aussi, on n’y pense pas assez, pour garder un Å“il sur le bébé qui dort : c’est moins onéreux qu’un babyphone. Ou juste pour surveiller le chien ou le chat que vous soupçonnez de faire des bêtises en votre absence. Pour 43,10 euros, c’est un investissement vite amorti.

Les points forts de la D-Link DCS-8325LH

L’objectif grand-angle de 151° pour ne rien rater

Elle filme en 1080p à 30 images/seconde avec vision nocturne

Elle est compatible avec Alexa et Google Assistant

Le prix de vente conseillé de cette caméra est de 112,93 euros chez Amazon. Sauf aujourd’hui et grâce à une offre à durée limitée, vous pouvez l’avoir pour 43,10 euros.

Un look de vidéoprojecteur pour cette caméra de sécurité

La première chose qui frappe quand on regarde la D-Link DCS-8325LH, c’est son design. Alors que la plupart des caméras sont des blocs plutôt solides, pleins, que vous pouvez poser ou accrocher, celle-ci ressemble à un mini vidéoprojecteur. L’objectif est monté sur un pied latéral, ce qui permet de la faire pivoter verticalement, mais à la main. N’attendez pas un petit moteur à diriger à distance, donc réglez-le avec le retour sur votre smartphone, puis vous n’y touchez plus.

L’angle de vue de 151° est amplement suffisant pour voir tout ce qu’il se passe. D’ailleurs, pour ne pas recevoir de fausses alertes en permanence et sortir votre smartphone de votre poche toutes les deux minutes, vous pouvez utiliser l’IVA : Intelligent Video Analytics. Avec ça, vous êtes alerté uniquement quand une forme humaine est détectée. Vous pouvez délimiter jusqu’à quatre zones sur l’écran à analyser. Et, dans le cas d’une surveillance de bébé, définir une zone prioritaire sur les autres. Vous pouvez même créer une ligne virtuelle sur l’image et si elle est franchie, hop, alerte.

La caméra propose la voix en plus de la vidéo

La D-Link DCS-8325LH filme en 1080p, ce qui est la norme pour ce genre de caméra, mais est par contre limitée à 30 images/seconde. C’est un peu limite, par contre, on aurait aimé du 60 fps pour avoir plus de fluidité et la possibilité de mettre pause pour identifier un visage sans risquer qu’il ne soit flou. Surtout que la caméra peut filmer aussi en l’absence de lumière, mais on perd pas mal en netteté, ce qui rend une éventuelle identification plus compliquée. La Tapo C510W, par exemple, a un capteur 2K, plus efficace.

Les capteurs intelligents de la caméra vous avertissent en cas de mouvement, mais aussi de bruit suspect. D’ailleurs, la caméra est équipée d’un système audio bidirectionnel, ce qui permet de parler et d’entendre. Ça peut rassurer un bébé qui pleure si vous n’êtes pas à proximité immédiate de celui-ci, ou de calmer un chien qui ne fait qu’aboyer parce que le facteur a sonné.

Un dernier mot sur le stockage : il peut être en local sur la carte microSD qui est incluse, et ça, chapeau, parce que c’est assez rare de nos jours. Et vous bénéficiez d’un stockage gratuit sur le Cloud en vous créant un compte (lui aussi gratuit) mydlink.

Pour équiper votre maison avec du bon matériel de vidéosurveillance, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures caméras connectées.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.