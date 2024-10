À -40 %, ce smartphone avec écran 144 Hz et charge rapide 68 W ne coûte plus si cher que ça

Avec son écran 144 Hz et son chargeur à 68 W, le Motorola Edge 50 Fusion marque des points et se trouve être un bon investissement. D’autant plus qu’aujourd’hui, il perd 40 % de son prix de base.Â

Motorola Edge 50 Fusion // Source : Site officiel

Motorola a présenté cette année sa nouvelle gamme de smartphones, Edge 50, déclinée en trois modèles, dont le Pro que nous avons testé. Avec cette série, la marque espère dépasser Xiaomi et passer numéro 3 sur le marché du smartphone en France. Le temps nous dira si elle parvient à se hisser sur le podium, mais en attendant, force est de constater que ses Edge 50 présentent de nombreux atouts. Par exemple, le modèle Edge 50 Fusion présente un écran rafraîchi à 144 Hz, une puce Snapdragon efficace ou encore une charge rapide à 68 W. Une fiche technique alléchante, donc. Si elle vous tente, sachez que le Morotola Edge 50 Fusion coûte 40 % de moins grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du Motorola Edge 50 Fusion

Un design élégant

Une dalle pOLED rafraîchie à 144 Hz

Un Snapdragon 7s Gen2

Une charge rapide à 68 W

Au lieu de 449 euros, le Motorola Edge 50 Fusion se négocie actuellement à 269 euros sur Rakuten (vendeur Boulanger) avec le code promo RAKUTEN30, valable uniquement ce jour. On le trouve aussi à 299 euros chez Boulanger.

Un smartphone élégant avec un écran bien fluide

Le Motorola Edge 50 Fusion est un smartphone particulièrement élégant avec son coloris gris ardoise sobre qu’on ne trouve pas partout sur le marché, son dos mat, ses tranches plates ou encore son écran incurvé. On sent bien que la marque n’a pas souhaité négliger le design de son smartphone, même si celui-ci n’appartient pas à la catégorie des premium. Les autres finitions ont aussi été soignées : le smartphone ne pèse ainsi que 175 grammes et son épaisseur n’excède pas 7,9 mm, ce qui fait de ce modèle un appareil agréable en main. Autre point fort de ce design, sa certification IP68 lui assure de résister aux éclaboussures et à la poussière.

Cet Edge 50 Fusion nous fait par ailleurs profiter d’un écran Full HD+ pOLED de 6,7 pouces, qui offre donc une excellente qualité d’image, avec les contrastes infinis et les noirs profonds qui caractérisent cette technologie d’affichage. Et pour couronner le tout, cette dalle a droit à un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 144 Hz. La fluidité offerte par cet écran promet donc d’être exemplaire. La palette des couleurs devrait par ailleurs être particulièrement étendue et riche puisque l’écran couvre 100 % du spectre DCI-P3.

Des performances prometteuses

Dans les entrailles du Motorola Edge 50 Fusion, se trouve un processeur Snapdragon 7s Gen 2, que l’on retrouve aussi dans le Xiaomi Poco X6. Il est ici épaulé par 8 Go de RAM. Autant dire qu’il devrait faire tourner les tâches classiques (navigation web, applications de jeu, multitâche) sans latence. Le tout est complété par 256 Go de stockage. Côté interface, c’est Android 14 qui est en place. Et concernant ses mises à jour, notez que ce smartphone sera suivi sur trois versions majeures d’Android, ce qui est peu par rapport à ce que peut proposer la concurrence. Pour ce qui est de sa partie photo, le Motorola Edge 50 Fusion embarque un module principal Sony Lytia de 50 Mpx avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 13 Mpx. La marque promet que le capteur principal est capable de proposer une meilleure sensibilité dans les faibles lumières et un meilleur rendu des détails, grâce à un système de « structure de pixel de transistor à double couche ». À l’avant, c’est un capteur selfie de 32 Mpx qui a été inséré.

Enfin, le Motorola Edge 50 Fusion renferme une batterie de 5 000 mAh, qui devrait lui permettre de tenir au moins une journée et demie. On retiendra surtout la charge rapide à 68 W grâce à laquelle il est possible, selon le fabricant, de gagner une journée d’autonomie en 15 minutes de recharge. Nous ne pouvons pas confirmer cette information, puisque nous n’avons pas encore testé ce smartphone, mais c’est plutôt séduisant…

