Molotov TV lance une offre de rentrée à ne pas louper : son abonnement Extra est à seulement 1 €/mois

Molotov TV est un service de streaming qui permet d’accéder à une foule de chaînes de TV françaises, accessibles en direct, en replay ou à la demande. L’une des offres les plus intéressantes de la plateforme ? L’abonnement Extra, qui propose pas mal d’avantages. La bonne nouvelle, c’est que les trois mois d’abonnement coûtent actuellement 3 euros seulement.

Parmi la pléthore de services de streaming qui existent aujourd’hui, on en trouve une qui permet d’avoir accès à toute la TV française très facilement. Il s’agit de Molotov TV, une plateforme de SVoD lancée en 2016 qui concurrence non pas les Netflix, Disney+ et compagnie, mais les offres TV de SFR, Free ou encore Orange. Et force est de constater que les avantages offerts par Molotov sont nombreux, comme la mise à disposition de plus de 100 chaînes de TV françaises ou encore l’accès à ces dernières depuis toute l’Union européenne. Si ce beau programme vous intéresse, sachez que l’offre Molotov Extra, riche en fonctionnalités, est en ce moment proposée à 1 euro par mois pendant 3 mois.

Les points forts de Molotov Extra

Plus de 100 chaînes disponibles (TNT incluse)

L’enregistrement, le replay et le contrôle du direct

La possibilité de regarder Molotov sur quatre écrans en simultané, en France et dans l’UE

Actuellement, les trois mois d’abonnement à l’offre Molotov Extra coûtent 3 euros. Au-delà de ces trois mois, l’abonnement repassera à 6,99 euros par mois. Notez que cette offre est sans engagement.

La TV française en France et à l’étranger

Molotov TV est une plateforme qui dispose tout d’abord d’un très large catalogue de chaînes de TV françaises. C’est en effet plus de 100 chaînes qui sont mises à disposition, ainsi qu’une sélection de films, de séries ou encore de documentaires. Vous pourrez regarder tous ces contenus en direct, mais aussi en replay. Et l’un des gros avantages des abonnements Molotov, dont l’offre Extra qui nous intéresse plus particulièrement ici, c’est que toute la TV française est accessibles sur une foule d’appareils, sans avoir besoin d’installer un décodeur puisqu’il suffit d’être connecté à Internet.

L’application est ainsi disponible sur les ordinateurs, tablettes (Android et iOS), smartphones (pareil, Android et iOS seulement), TV connecté ou encore via un Chromecast, un Fire TV Stick ou encore un Xiaomi Mi TV Stick. Notez aussi que Molotov a déployé son service il y a deux ans sur les PS4 et PS5 : ainsi, vous pourrez tout à fait télécharger l’application depuis le PlayStation Store. Et cerise sur le gâteau : Molotov est accessible en France, dans les DOM, mais aussi dans les pays de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. Il faut toutefois pouvoir justifier de coordonnées bancaires françaises pour se connecter à l’étranger.

Des fonctionnalités bien pratiques

Molotov Extra s’accompagne de quelques fonctionnalités bien sympathiques, comme la possibilité de regarder la télévision en direct, en replay et à la demande. Vous pourrez aussi enregistrer les contenus qui vous intéressent dans un cloud pour pouvoir les regarder ultérieurement.

Autre fonctionnalité qui devrait notamment ravir les amateurs de sport : la possibilité de contrôler le direct, et donc de revenir en arrière à tout moment, ce qui peut être bien pratique si on a loupé un but, par exemple. Enfin, l’abonnement Molotov Extra permet aussi de regarder tous les contenus de la plateforme sur quatre écrans en simultané.

