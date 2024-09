Le Google Pixel 9 Pro XL vient de sortir, mais son prix dégringole déjà (-350 €)

Le Google Pixel 9 Pro XL fait partie des nouveaux modèles de la firme de Mountain View, qu’elle a d’ailleurs dévoilés en avance cette année. Et sa sortie toute récente ne l’empêche visiblement pas d’être d’ores et déjà disponible en promotion : chez Rakuten, on peut en effet trouver ce smartphone premium à 849,98 euros au lieu de 1 199 euros.

Alors que Google présente habituellement ses nouveaux smartphones lors d’une conférence annuelle se tenant au début de l’automne, l’entreprise californienne a décidé cette année d’avancer son événement. C’est donc cet été, soit il y a quelques jours, que Google a dévoilé ses nouveaux produits, dont ses smartphones Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Aujourd’hui, c’est ce dernier qui nous intéresse tout particulièrement. Non seulement pour sa belle fiche technique (écran ultra lumineux, un module photo excellent…), mais aussi et surtout pour son prix, qui baisse déjà de 350 euros.

Les points essentiels du Google Pixel 9 Pro XL

Une grande dalle OLED de 6,7 pouces très lumineuse

Une puce Google Tensor G4

Un excellent module photo

Un grand et beau smartphone

Le Google Pixel 9 Pro XL est visiblement le smartphone du changement pour la marque, en grande partie en raison de son design qui tranche avec celui des précédentes versions Pro. D’abord, ce modèle ne comporte pas d’écran incurvé, à l’image du Pixel 8 Pro, ni de contours arrondis, contrairement à ses prédécesseurs. On a donc ici un smartphone aux tranches plates, mais galbées sur les arêtes, ce qui procure une prise en main agréable. L’un des atouts majeurs de ce design reste évidemment ce nouveau module photo horizontal, que Google a décroché des bords du smartphone, qui prend la forme d’une pilule oblongue métallique matte qui en jette, tout simplement. La position centrée de cette zone photo permet d’ailleurs d’éviter l’effet balancier lorsque le smartphone est posé sur une table, et c’est tout de même plus pratique. Notez par ailleurs que si le dos du smartphone est très solide puisque protégé par un Gorilla Glass Victus 2, le cadre peut être un poil fragile et sensible aux rayures.

Côté écran, on a droit à une grande dalle (d’où le « XL ») OLED de 6,8 pouces, qui est en plus LTPO, et donc capable de moduler automatiquement sa fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz en fonction des contenus affichés. Cette dalle Super Actua offre également une excellente luminosité : elle atteint pas moins de 1 960 nits pour 2 000 annoncés en SDR, et c’est encore mieux en HDR avec 2530 nits. Petit bémol, en revanche, la fidélité des couleurs aurait pu être bien meilleure.

Déjà un roi de la photo

Les Google Pixel sont traditionnellement loués pour leurs belles prestations en photo. Et force est de constater que le Google Pixel 9 Pro XL, équipé d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 48 Mpx et d’un téléobjectif x5 de 48 Mpx, s’inscrit dans la droite ligne de ses prédécesseurs. Mention spéciale pour son zoom optique bluffant, avec une précision extrême en x5 et une réelle qualité de piqué jusqu’en x10 avec une colorimétrie toujours juste. Et pour couronner le tout, grâce au « Zoom amélioré », l’intelligence artificielle nous permet d’améliorer artificiellement la résolution d’une photo que l’on vient de capturer. Concernant le capteur principal de 50 Mpx, il offre des clichés avec une teinte naturelle et un rendu bien détaillé.

Côté performances, c’est moins convaincant : si la puce Google Tensor G4 fonctionne très bien avec la Pixel Experience, avec notamment une interface bien fluide, le smartphone souffre un peu lorsque l’on lance un jeu 3D. Sachez également que le Google Pixel 9 Pro XL tourne sous Android 14, et non Android 15, et que certaines fonctions IA génératives, comme Pixel Studio (générateur d’images à partir d’un prompt) ou le résumé des appels, ne sont pas encore disponibles en langue française. Toutefois, la gomme magique ou encore la transformation totale d’une photo à partir d’une phrase sont bien disponibles. Enfin, côté autonomie, le smartphone tient sans problème une journée et demie en utilisation assez intense avec sa batterie de 5 060 mAh. La charge n’est cependant pas vraiment rapide…

