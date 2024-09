Pourquoi ce TV 4K Qled de 55″ en promo à moins de 400 € est une excellente affaire ?

En quête d’un téléviseur pas cher ? Voici un bon plan que nous avons trouvé pour vous. Ce modèle TCL de 55 pouces mise sur une dalle Qled avec Google TV, et revient bien moins cher après 115 euros de remise.

TCL 55C61B

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de dépenser une fortune pour acquérir un TV 4K, c’est même à la portée de quasiment tout le monde et il ne faut plus chercher loin pour trouver son bonheur. La preuve en est avec ce téléviseur de la marque TCL, connu pour son bon rapport qualité-prix. Le modèle 55C61B ne manque pas d’atouts et propose même la technologie Qled. Pour en profiter, il vous suffit de débourser 400 euros, contre plus de 500 euros habituellement.

Les atouts du TCL 55C61B

Une dalle Qled de 55″ compatible 4K HDR Pro ;

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

L’interface Google TV et des modes de jeu : VRR et ALLM

Le téléviseur TCL 55C61B est vendu habituellement à 514 euros chez E.Leclerc, mais grâce à 65 euros de remise immédiate et une ODR de 50 euros, le TV tombe à 399 euros.

Une image de bonne qualité sur un TV à petit prix

Sans surprise, TCL équipe sur son téléviseur 55C61B la technologie Quantum Dots. Très appréciée par la firme qui propose des modèles tout aussi honorables que les meilleures références de chez Samsung avec en prime un excellent rapport qualité-prix. Il met donc avant une dalle de 55 pouces qui apporte de très beaux contrastes, et assure une bonne reproduction des couleurs.

La qualité d’affichage est renforcée par la compatibilité avec 4K HDR Pro, qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, on pourra profiter sur ce modèle, des compatibilités avec les normes vidéo HLG HDR10, HDR10+, et Dolby Vision. Pour la partie audio, elle est assurée par des haut-parleurs de 20 W compatible Dolby Atmos, pour une expérience sonore plus immersive.

Une jolie smart TV avec des fonctionnalités intéressantes

Malgré son tarif, cette référence profite d’une bonne qualité de fabrication. Le TV met en avant un look minimaliste avec un cadre fin laissant apparaître de fines bordures et repose sur deux pieds relativement discrets. Une fois allumée, on retrouve Google TV. Un OS, qui a largement conquis le marché des box TV et téléviseurs. Il est simple et fluide d’utilisation, avec de la personnalisation. Elle donne accès au Google au Play Store, avec de nombreuses applications comme les plateformes de SvOD.

Les assistants vocaux Google et Alexa sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Enfin, vous allez pouvoir brancher votre console (PS5 ou Xbox Series) sur les ports HDMI 2.1 Ă l’arrière et profiter de parties en 4K, mais ne comptez pas sur de l’ultra-fluiditĂ© Ă cause du framerate limitĂ© Ă 50 Hz. Le constructeur propose tout mĂŞme le VRR, dont l’objectif est d’éliminer le dĂ©chirement de l’écran, mais aussi la technologie ALLM, afin d’obtenir un faible temps de rĂ©ponse de l’écran.

