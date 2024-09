Pourquoi choisir un MVNO quand Bouygues Telecom lance un forfait 5G aussi peu cher ?

Les opĂ©rateurs mobiles et MVNO se sont de nouveau lancĂ©s dans une petite « gue-guerre » de celui qui propose le meilleur forfait mobile, et c’est B&You qui frappe fort cette fois-ci avec 110 Go de 5G pour 7,99 euros par mois seulement !

Jonas Leupe // Source : Unsplash

En ce moment, la plupart des forfaits mobiles gĂ©nĂ©reux en donnĂ©es 5G ne sont pas hors de prix. La concurrence est d’ailleurs rude : la preuve avec la nouvelle offre sans engagement proposĂ©e par B&You : les 110 Go sont Ă moins de 8 euros par mois. Pour comparaison, Cdiscount mobile propose en ce moment 100 Go de 5G pour le mĂȘme prix.

En quoi ce forfait B&You est intéressant ?

110 Go de 5G en France et 25 Go en Europe/Dom

Les appels/SMS/MMS illimités

La qualité du réseau de Bouygues Telecom

Jusqu’au 30 septembre 2024, l’opĂ©rateur B&You propose un forfait 5G de 110 Go pour 7,99 euros par mois. Sachez que cette offre est sans engagement.

Un forfait généreux en data de 5G

B&You n’a pas fait dans la demi-mesure avec sa nouvelle sĂ©rie limitĂ©e : 110 Go en 5G. Avec autant de data, vous pouvez dire adieu aux limitations et profiter de vos rĂ©seaux sociaux, du streaming de vidĂ©o ou de votre service de streaming musical et mĂȘme partager votre connexion sans souci.

L’opĂ©rateur prĂ©voit mĂȘme une belle quantitĂ© de data pour l’Europe et les DOM. Depuis ces zones, vous pourrez profiter de 25 Go. Cela est bien pratique pour communiquer en visio avec vos proches, naviguer sur Internet ou utiliser le GPS pour s’orienter par exemple, surtout s’il n’y a pas de Wi-Fi Ă proximitĂ©, si on accepte de modĂ©rer un peu son utilisation.

Un réseau 5G de qualité

B&You est un opĂ©rateur virtuel s’appuie sur les antennes du rĂ©seau de Bouygues TĂ©lĂ©com, reconnu comme Ă©tant le deuxiĂšme meilleur rĂ©seau de France mĂ©tropolitaine selon les derniers relevĂ©s de l’ARCEP. C’est l’assurance de capter le rĂ©seau dans d’excellentes conditions, Ă l’exception des zones oĂč les antennes 5G se font encore rares.

Ce forfait intĂšgre, comme la plupart des offres sans engagement du moment, les appels, SMS et MMS illimitĂ©s depuis la France mĂ©tropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numĂ©ro français.

Pour conclure sur un bon point, l’opĂ©rateur se dĂ©marque en proposant la carte SIM Ă seulement 1 euro. Un bon point, quand la plupart vendent la puce Ă 10 euros. De quoi attirer plus facilement les potentiels clients et de faire quelques Ă©conomies au passage.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

