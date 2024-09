Ce PC portable HP sous Intel core i7 est 250 € moins cher pendant les French Days

Le HP Laptop 15s-fq5020nf est un ordinateur portable assez puissant, capable de supporter de lourdes tâches de travail, du multimédia, et même un peu de gaming, notamment grâce à son processeur Intel Core i7 1255U. Surtout qu’il baisse de 31% pendant les French Days.

Le HP Laptop 15s-fq5020nf // Source : Frandroid

Le HP Laptop 15s-fq5020nf est ce qu’on appelle un ultrabook, un PC portable fin qui peut s’emmener partout facilement, à l’image de ce que propose Apple avec ses MacBook. Celui-ci est particulièrement intéressant avec son processeur puissant et le reste de la configuration qui permet de faire à peu près tout ce que vous voulez, sauf du gaming soutenu, en l’absence de carte graphique dédiée. Et avec une réduction de 250 euros pendant les French Days, il vaut vraiment le détour.

Les atouts du HP Laptop 15s

Son processeur Intel Core i7 1255U avec 16 Go de RAM

L’écran de 15,6″ qui affiche de la Full HD à 250 nits

Un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go

Jusque-là , le HP Laptop 15s était affiché à 799 euros chez Boulanger. Pour les French Days, vous avez l’opportunité de le commander pour 549 euros via une remise immédiate et une offre de reprise de 100 euros.

Un PC portable léger et performant pour un usage quotidien

Le HP Laptop 15s est un compagnon idéal pour vos journées bien remplies. Ce PC portable se distingue par sa légèreté (seulement 1,7 kg) et son écran de 15,6″ à micro-bord, qui offre un affichage confortable. La résolution Full HD (1920 x 1080) garantit des images claires et détaillées, que ce soit pour visionner vos films, faire vos tâches quotidiennes ou même travailler sur vos projets professionnels. Comme il ne mesure que 35,85 x 24,2 x 1,79 cm, vous pouvez facilement l’emmener partout, le glisser dans un sac, une sacoche, etc.

Côté confort d’utilisation, il s’illustre par son clavier ergonomique avec pavé numérique intégré, idéal pour la bureautique ou la gestion de vos comptes. Grâce à sa connexion Wifi 5 et Bluetooth 4.2, vous pouvez vous connecter partout et utiliser des périphériques sans-fil. Toutefois, certains regretteront l’absence de lecteur de carte mémoire, un petit bémol si vous utilisez souvent des supports externes.

Performances solides et stockage rapide

Sous son allure élégante, le HP Laptop 15s embarque un processeur Intel Core i7 1255U à 10 cœurs. Que ce soit pour de la bureautique, du streaming ou de l’édition photo légère, il gère tout avec fluidité grâce à ses 16 Go de mémoire vive. Son stockage SSD de 512 Go permet des temps de démarrage rapides et une navigation fluide.

En revanche, bien que performant pour un usage polyvalent, ce modèle peut montrer ses limites pour les jeux vidéo exigeants, car il est équipé d’une puce graphique Intel Iris Xe intégrée. Si vous cherchez une machine avant tout orientée vers la création de contenu lourd ou le gaming intensif, d’autres alternatives pourraient être plus adaptées. Mais pour la majorité des utilisateurs, ce portable offre un excellent compromis entre portabilité et performance.

Vous pouvez consulter notre guide comparatif des meilleurs PC portables HP du moment pour trouver une machine adaptée à vos besoins, mais aussi votre budget.

