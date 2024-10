Pour le Prime Day, ce laptop gaming coûte moins cher qu’une PS5 et peut faire tourner déjà beaucoup de jeux avec du ray-tracing

Vous hésitez encore entre un PC et une console ? Le choix est vite fait pendant le Prime Day d’Amazon avec le Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15ACH6) équipé d’une RTX 2050. Il est proposé à 489 euros seulement et vous ne ferez pas que jouer avec.

Loin de dire « PC Master Race », il est vrai que pour le même prix entre un PC gaming et une console, difficile de recommander une machine qui ne sert qu’à jouer. Avec le Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15ACH6), vous pourrez non seulement faire tourner la majorité de vos jeux Steam, Epic et consorts, mais aussi aller sur Internet, regarder des vidéos en streaming, faire du montage vidéo, etc. Et, le tout pour moins de 500 euros grâce aux nombreuses offres du Prime Day.

Que retenir du Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15ACH6)

Un écran Full HD de 15,6 pouces à 60 Hz

Un combo RTX 2050 + Ryzen 5 suffisant pour la plupart des jeux

Un SSD de 512 Go pour stocker quelques jeux

Au lieu de 699 euros juste avant le Prime Day, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15ACH6) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 489 euros sur Amazon.

Pas plus puissant qu’une PS5, mais…

Il faut le dire clairement, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15ACH6) est performant, mais il n’est pas non plus capable de rivaliser avec la PS5, qui peut afficher du 4K à 60 images par seconde, voire 120 fps dans certains cas. Avec ce laptop, vous serez cantonné à du Full HD à 60 images par secondes, et c’est déjà amplement suffisant sur un écran IPS de 15,6 pouces.

La carte graphique GeForce RTX 2050 n’est plus toute jeune, mais elle est tout de même capable d’afficher du ray tracing et d’améliorer la qualité d’images grâce au DLSS de Nvidia. Couplé au processeur Ryzen 5 5500H cadencé à 3,3 Ghz, vous pourrez aisément faire tourner des jeux récents AAA, mais sans pousser tous les potards à fond, évidemment.

Pas de Windows sur le SSD intégré

Concernant l’autonomie de la machine, ne vous attendez pas à des performances de haute volée pour un laptop gaming. Comptez un peu moins de 5 heures loin d’une prise, mais ça dépend évidemment de l’utilisation. Un jeu gourmand comme Palworld va beaucoup plus consommer qu’une partie de Binding of Isaac. La connectique est en revanche plutôt maigre avec une prise casque, deux ports USB-A 3.1 Gen 1, un port RJ45, et un port HDMI 2.0, sans oublier l’alimentation.

Le laptop de Lenovo intègre enfin un SSD NVMe suffisamment rapide pour fortement accélérer les temps de chargement. Par contre, la capacité de 512 Go est un peu juste, il faudra souvent supprimer et installer vos jeux. D’ailleurs, Windows n’est préalablement pas installé dessus. Vous devrez vous fournir une copie du système d’exploitation de votre choix vous-même.

