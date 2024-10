Prime Day : cet ordinateur tout-en-un est la bonne affaire à saisir sur Amazon

Les ordinateurs tout-en-un n’ont pas forcément la cote. Pourtant, ils sont une solution intéressante pour celles et ceux en galère de place et qui destinent leur machine à une utilisation plutôt basique. Car oui, avec ces ordinateurs, ce qu’on gagne en espace, on le perd en performances. Mais cela ne veut pas dire que ce sont de mauvais produits. Ils sont d’ailleurs souvent intéressants pour le portefeuille, surtout durant le Prime Day avec le Dell Inspiron 27’’ 7730 : 549 euros au lieu de 790 euros.

On peut dire que Dell ne laisse personne sur le bord de la route. En plus de ses PC portables, de ses tours d’ordinateurs et autres accessoires informatiques, le spécialiste américain propose également des ordinateurs tout-en-un destinés à un public qui mise plutôt sur la simplicité et le côté pratique que sur les performances en vue d’une utilisation basique. C’est ainsi qu’on se retrouve avec le Dell Inspiron 27’’ 7730 qui, en plus d’un design soigné et de performances plutôt convaincantes pour ce type de machine, intègre une barre de son pour gagner encore plus d’espace. Cerise sur le gâteau, il est actuellement en promotion sur Amazon avec une baisse de près de 250 euros durant le Prime Day.

Les points forts du Dell Inspiron 27 »

Un design soigné et un format très compact

La barre de son intégrée

Performances globales intéressantes

Au lieu de 790 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion à 549 euros sur Amazon.

Le PC tout-en-un poussé à l’extrême

Quand on pense PC all-in-one, on imagine une tour PC intégrée à un écran, rien de plus. Et le Dell Inspiron 27’’ 7730 répond à cette définition, mais le résumer à cela serait une injure tant l’appareil se veut fonctionnel. Outre les éléments pour le faire fonctionner intégrés au châssis, son écran est aussi tactile, ce qui le rend encore plus flexible dans son utilisation. Mais le vrai plus de ce PC tout-en-un est bien entendu la barre de son intégrée. Une vraie valeur ajoutée pour ce genre d’appareils qui permet d’économiser toujours plus d’espace – et d’argent puisqu’il n’est pas nécessaire d’acheter des baffles. Mais plus encore, la machine est fournie avec un clavier et une souris. Que demander de plus ? Le tout est compacté dans un produit au design soigné et d’une grande stabilité grâce à ses deux pieds qui s’installent de part et d’autre du châssis.

Pour en revenir à l’écran, celui-ci comprend une dalle LCD- WVA anti-reflets de 27 pouces avec une résolution Full HD 1920 x 1080 pixels (16/9) et une couverture de 99 % du spectre sRGB selon le constructeur américain. Quant à son taux de rafraîchissement de 60 Hz qui peut paraitre assez faible à l’heure actuelle, il est en réalité tout à fait suffisant pour l’usage bureautique auquel il est destiné, à savoir consulter ses mails, faire des recherches Internet ou encore garder contact avec ses proches grâce, notamment, à sa webcam en Full HD escamotable pour protéger sa vie privée.

Une pépite pour de la bureautique

Bien que les PC tout-en-un n’aient pas forcément la meilleure des réputations en termes de performances, le Dell Inspiron 27’’ 7730 assure dans les tâches bureautiques. En effet, grâce à son processeur Intel Core i5-1334U associé à 16 Go de RAM, la machine se montre largement à la hauteur. De plus, grâce à sa puce graphique Intel Iris Xe, il peut même assurer pour faire un peu de retouche photo et de montage vidéo dans les limites du raisonnable.

Côté stockage, le Dell Inspiron 27’’ 7730 n’embarque qu’un SSD de 512 Go, il ne faudra donc pas le surcharger, car c’est à travers lui que l’ordinateur démarrera les applications. Pour ce qui est des connectiques, la machine est plutôt généreuse avec un port USB-C sur le côté, quatre ports USB-A, deux ports HDMI, un port Ethernet RJ45, une prise jack 3.5 mm et un lecteur de carte SD.

