Compacte et puissante, la barre de son Sonos Ray est à moitié prix chez la Fnac, Darty et Boulanger

La Sonos Ray, lancĂ©e en 2022, est une mini-barre de son fonctionnant en stĂ©rĂ©o et dĂ©livrant un son Ă©quilibrĂ© que nous avons beaucoup apprĂ©ciĂ©. Un modèle suffisamment efficace, que l’on trouve en ce moment Ă 169,99 euros au lieu de 299,99 euros Ă la Fnac, chez Darty et chez Boulanger.

Dans le catalogue de barres de son conçues par Sonos, on trouve, aux cĂ´tĂ©s des Beam et ARC, la Sonos Ray, un modèle lancĂ© en 2022 qui se dĂ©marque notamment par son design très compact. MalgrĂ© sa petite taille, elle est tout de mĂŞme capable de dĂ©livrer un son puissant et Ă©quilibrĂ©, y compris Ă fort volume. Elle devrait donc en intĂ©resser plus d’un, y compris celles et ceux qui ont un budget serrĂ©, puisqu’on peut la trouver Ă moins de 170 euros actuellement.

Ce que propose la Sonos Ray

Un format compact

Une restitution sonore précise et des voix bien restituées

Compatible Dolby Digital, DTS et PCM

Compatible AirPlay et Multiroom possible

LancĂ©e Ă 299,99 euros, la barre de son Sonos Ray est aujourd’hui disponible en promotion Ă 169,99 euros Ă la Fnac, chez Darty et chez Boulanger.

Une petite barre de son bien pratique

La Sonos Ray fait un peu figure d’ovni dans le catalogue de la marque, puisque contrairement aux autres rĂ©fĂ©rences, elle adopte un format très compact. Avec sa large de 56 cm, sa hauteur de 7 cm et sa profondeur de 10 cm, elle ne prend que très peu de place et peut ĂŞtre installĂ©e sur un meuble TV ou entre deux Ă©tagères basses tout en restant assez discrète.

Ă€ l’arrière, on trouve une connectique rĂ©duite composĂ©e tout d’abord d’une entrĂ©e audio optique Toslink ; seuls les formats audio conventionnels, Ă savoir Dolby Digital (jusqu’à 5.1), DTS (jusqu’à 2.0 seulement) et PCM (stĂ©rĂ©o), sont donc pris en charge. Étant donnĂ© que la barre de son n’est pas Ă©quipĂ©e de port HDMI, on ne peut pas profiter du son vertical Dolby Atmos, ni des formats multicanaux HD. Notez aussi que cette absence de HDMI empĂŞche la barre de son proposer la mise sous et hors tension automatisĂ©e ou encore le contrĂ´le du volume par le tĂ©lĂ©viseur. Sur l’appareil, on trouve aussi un connecteur RJ45, qui permet d’Ă©couter de la musique au moyen d’un smartphone, grâce Ă l’application Sonos ou via AirPlay 2, ce qui est bien pratique pour les dĂ©tenteurs d’un iPhone ou d’un Mac.

Une barre de son… et une enceinte connectĂ©e

La Sonos Ray n’est pas qu’une barre de son, elle est aussi une enceinte connectĂ©e. Elle peut donc ĂŞtre associĂ©e aux enceintes de la gamme Sonos et ainsi nous faire profiter d’une Ă©coute multiroom ou surround, ce qui permet de profiter d’un son bien plus vaste et immersif. Vous pourrez par exemple lier une paire de Sonos One Ă la Sonos Ray pour avoir un son 4.0.

CĂ´tĂ© audio, la Sonos Ray est Ă©quipĂ©e de quatre haut-parleurs et de quatre amplificateurs, lesquels sont suffisamment puissants pour sonoriser une pièce d’une vingtaine de mètres carrĂ©s. Les haut-parleurs principaux sont d’ailleurs assistĂ©s par deux tubes rĂ©sonateurs, qui boostent la rĂ©ponse jusqu’à 60 Hz ; de quoi donner du poids et une profondeur crĂ©dible aux sons graves. Pour ce qui est de sa signature sonore, on retrouve l’identitĂ© de la marque avec un accent mis sur les graves et les aigus, avec un registre mĂ©dium très linĂ©aire et consensuel. La puissance est tout de mĂŞme (et heureusement) de mise et on peut pousser franchement le volume sans que le tout grĂ©sille. Dans l’ensemble, elle est bien adaptĂ©e aux pièces jusqu’à 30 m², avec une distance d’écoute comprise de 1 Ă 4 mètres environ. Mention spĂ©ciale aussi pour la bonne restitution des voix humaines, ce qui est bien agrĂ©able quand on regarde un film.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Sonos Ray.

