Samsung Jet 85 Pet : une excellente alternative à Dyson avec près de 40 % de réduction

Les aspirateurs balai sans fil et sans sac ont le vent en poupe, surtout les Dyson, même s’ils sont chers. Heureusement, la concurrence est là , comme Samsung et son Jet 85 Pet qui passe de 749 euros à 479 euros chez Boulanger.

Samsung Jet 85 Pet // Source : Samsung

On connait tous la marque coréenne Samsung pour ses téléviseurs, ses montres ou encore ses smartphones, bien sûr. Mais le constructeur verse aussi dans l’électroménager et propose notamment des aspirateurs balai avec fonction lavage à l’eau pour laisser vos sols brillants comme un sou neuf. C’est le cas du Samsung Jet 85 Pet, ici en pack avec une double serpillère et un deuxième filtre, disponible avec près de 300 euros de réduction.

Les avantages du Samsung Jet 85 Pet

Il ne pèse que 2,6 kg, ce qui le rend très maniable

Une bonne autonomie de 60 minutes

4 vitesses d’aspiration pour s’adapter à la plupart des sols.

Le Samsung Jet 85 Pet coûte, seul, 579 euros. En pack avec une double serpillère et un deuxième filtre, il est affiché à 749 euros chez Boulanger. Sauf en ce moment où vous pouvez le commander pour 479 euros seulement.

Faire le ménage n’est plus (trop) une corvée

L’avantage de l’aspirateur balai comme le Samsung Jet 85 Pet, contrairement à un aspirateur traineau, c’est qu’il est beaucoup plus léger, et donc plus maniable. Vous n’êtes plus tributaire du cordon d’alimentation et pouvez donc l’emmener et le passer partout.

Vous pouvez le passer partout, sous et sur les meubles, avec son coude multidirectionnel permettant de se faufiler dans les moindres recoins. Et surtout : il peut laver les sols à l’eau avec son système de serpillère. Ça tombe bien, dans ce pack, vous en avez une double, motorisée, qui va être parfaitement efficace sur vos sols durs.

Un petit moteur qui dégage pas mal de puissance

Le Samsung Jet 85 Pet fonctionne avec un moteur de 580 W qui permet une puissance d’aspiration de 210 AW, pour aspirer toutes vos poussières, même les plus tenaces. D’ailleurs, vous pouvez choisir entre quatre puissances d’aspiration pour vous adapter aux différents sols.

Un petit écran LCD permet de suivre l’autonomie restante, le niveau de puissance et le type de brosse utilisée. Des infos pratiques qui permettent d’optimiser vos passages et de vous adapter. D’ailleurs, et c’est toujours le petit point faible de ces appareils, l’autonomie est de 60 minutes max, mais c’est en utilisant le mode Eco. En passant par le mode le plus puissant, il ne tient pas plus de 12 minute. Dommage, quand on sait qu’il faut 3,5h pour le charger.

