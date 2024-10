Boulanger propose le nouveau système de chauffage connecté Tado° X à moitié prix, idéal pour l’hiver qui arrive

Envie de passer sur un système de chauffage connecté avant l’hiver ? Nous avons le bon plan parfait pour vous : la nouvelle gamme de thermostats connectés Tado° X est proposé à moitié prix chez Boulanger et devient donc bien plus accessible.

Pour réduire sa consommation d’énergie, il est intéressant d’optimiser le réglage de son chauffage au fil de la journée à l’aide de thermostats connecté qui aide à réduire la note sur votre facture. C’est d’ailleurs ce que réussi à faire Tado°, qui avec sa nouvelle gamme X, va vous aider à faire de précieuses économies. La bonne nouvelle, c’est que ce kit de démarrage est déjà à moitié prix.

Les points positifs du Tado° X

Simplicité d’installation

Application claire et pratique

La compatibilité avec les standards Thread et Matter

Actuellement chez Boulanger, on retrouve le kit de démarrage Tado° X filaire en promotion à 99,99 euros au lieu de 199,99 euros habituellement.

Les bases du thermostat V3+ mais au goût du jour

Avec sa nouvelle gamme X, Tado° s’appuie sur les bases de son prédécesseur, et prend toujours la forme d’un boitier carré, doté d’un afficheur simpliste et de trois boutons. Pour qu’il puisse commencer sa mission, il suffit de connecter le « pont » officiel de Tado° qui est compatible avec le standard Thread/Matter.

Un thermostat qui évolue donc dans sa compatibilité et qui a de nombreux avantages. Le pont peut être utilisé pour y connecter d’autres appareils compatibles Matter, et s’intégrer à un réseau qui ne se limite pas aux produits de la marque. Cela promet également une meilleure couverture du logement puisque les ponts peuvent être multiples.

Un contrôle de la température efficace et personnalisable

Sa fonction principale est de pouvoir contrôler sa consommation et de moduler la température de nos pièces depuis l’application de la marque. Chaque pièce peut recevoir une programmation différente. Il suffit de définir une température entre telle heure et telle heure, et basculer sur une valeur différente sur d’autres créneaux.

Bien évidemment, il y a des programmations intelligentes très pratiques. Avec la localisation des utilisateurs, il est possible de faire en sorte de diminuer la température de votre domicile lorsqu’il n’y a plus personne chez vous, et de l’augmenter si une personne de votre foyer est de retour, et ce afin de ne pas chauffer inutilement. Même chose, lorsqu’une fenêtre reste ouverte. Dès lors, si la température baisse rapidement au sein d’une pièce, le système pourra automatiquement prendre la décision de couper le chauffage dans cette dernière pour ne pas consommer inutilement de l’énergie.

Découvrez plus de détails avec notre test complet sur le Tado° X.

Afin de comparer le kit Tado° X avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs thermostats connectés du moment.

