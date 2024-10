Le dernier bracelet connecté de Xiaomi s’est mis au sport et a déjà perdu 30 % de sa valeur

Le Xiaomi Smart Band 9 est un bracelet connecté, à ne pas confondre avec une montre, que vous retrouvez avec une bonne petite réduction de 15 euros en ce moment chez Cdiscount.

Le Xiaomi Smart Band 9 est la neuvième itération du bracelet connecté de la marque chinoise. C’est un petit partenaire du quotidien qui va surtout servir pour suivre vos séances de sport, mais même si vous n’en faites pas beaucoup, il y a un suivi du nombre de pas, de la qualité de votre sommeil, l’affichage des notifications de votre smartphone… Bref, un compagnon que vous retrouvez en plus en promotion avec plus de 30 % de réduction.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Smart Band 9

Autonomie de 21 jours, 9 jours en Always-on

L’écran bien lumineux, lisible même en plein soleil

Un suivi cardio étonnamment précis pour un appareil de cette catégorie

Le prix fort du Xiaomi Smart Band 9 est de 49,99 euros. En ce moment chez Cdiscount, vous pouvez vous faire plaisir et craquer pour seulement 34,99 euros.

Si vous voulez dépenser encore un peu moins d’argent, l’ancien modèle, le Xiaomi Smart Band 8 peut également se trouver à bon prix sur Amazon : seulement 27 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Smart Band 9. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un bracelet sport au look épuré

Le Xiaomi Smart Band 9 conserve une apparence familière, reprenant la forme allongée et épurée de ses prédécesseurs. Avec des dimensions de 46,53 mm x 21,63 mm et une épaisseur de 10,95 mm, il s’adapte facilement à différents types de poignets. Le bracelet en silicone, bien que confortable, peut devenir gênant sur de longues périodes pour certains utilisateurs. Heureusement, Xiaomi propose des versions en nylon pour plus de confort.

Un point à noter est le système de fixation propriétaire, qui oblige à choisir des bracelets spécifiques à la gamme. Cela peut être limitant pour ceux qui souhaitent personnaliser leur bracelet avec des options tierces, mais offre néanmoins un ajustement solide et sécurisé.

L’écran lumineux et fonctionnel va à l’essentiel

Le Smart Band 9 se distingue par son écran AMOLED de 1,62″ avec une définition de 490 x 192 pixels. Il reste lisible en toutes conditions grâce à une luminosité pouvant atteindre 1200 cd/m², bien au-dessus de la génération précédente. Un capteur de luminosité automatique ajuste la brillance, garantissant une utilisation confortable de jour comme de nuit.

Le mode « always-on » permet de garder l’écran activé en continu. Toutefois, cela affecte directement l’autonomie, la réduisant significativement par rapport aux 21 jours annoncés en mode économique. L’autonomie réelle tourne plutôt autour de six jours, ce qui reste tout à fait acceptable pour un appareil de ce type. En désactivant certaines fonctions, il est possible d’atteindre une durée d’utilisation plus longue.

Le Xiaomi Smart Band 9 propose une panoplie de fonctionnalités de santé, allant du suivi de la fréquence cardiaque au taux d’oxygène dans le sang. Avec un suivi fiable de plusieurs sports comme la course, le cyclisme ou encore la natation, ce bracelet convient bien aux amateurs de fitness. Toutefois, l’absence d’un GPS intégré oblige à garder son smartphone à proximité pour enregistrer votre parcours.

Pour en savoir encore plus sur le Xiaomi Smart Band 9, un test complet est disponible pour vous aider à vous décider, ou non.

Pour comparer le Xiaomi Smart Band 9 à d’autres modèles avant de faire votre choix, vous pouvez faire un détour par notre sélection sur les meilleurs bracelets connectés du moment.

