C’est la guerre des prix côté forfait mobile : cette offre de 300 Go en 5G chute sous les 15 €/mois

Le MVNO Syma propose des forfaits sans engagement à des prix vraiment attractifs, en témoigne cette offre sur le quatorze, un forfait 5G avec 300 Go de données mobiles pour 14,99 euros par mois, contre 19,99 euros par mois précédemment.

Source : Unsplash

Derrière Syma se cache en fait l’opérateur SFR. En utilisant leur réseau, Syma peut se permettre de proposer des forfaits beaucoup plus attractifs que les grands noms du secteur, comme Orange, Bouygues ou encore Free. Ils le prouvent avec ce forfait qui s’appelle tout simplement le quatorze et qui, pour 14,99 euros par mois, vous permet d’utiliser 300 Go de données mobiles en 5G.

Ce qui rend Syma si attractif

Il dispose de son propre cœur de réseau en France

300 Go en 5G pour la France métropolitaine dont 15 Go pour l’UE et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM

Dernièrement, ce forfait 300 Go en 5G chez Syma était à 19,99 euros. Si vous n’aviez pas déjà craqué, vous pouvez y souscrire en ce moment pour 14,99 euros par mois, sans engagement.

Les meilleurs forfaits mobile 5G du moment chez Syma Mobile Syma Mobile

Le Sept

120 Go 7.99€ /mois Découvrir Syma Mobile

Le Neuf

200 Go 5G 9.99€ /mois Découvrir Syma Mobile

Le Dix Neuf

300 Go 5G 14.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Le seul opérateur virtuel avec son propre cœur de réseau

Avant d’aborder le forfait en lui-même, quelques mots sur Syma. Ce MVNO a en effet une particularité : il est le seul opérateur virtuel français à disposer de son propre cœur de réseau. Pour simplifier : les 4 opérateurs principaux (MNO) Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free sont les seuls exploitants des antennes au niveau national. Mais cette utilisation a un coût, c’est pour ça qu’ils louent leurs services à des MVNO comme Syma, pour participer à la rentabilité des lignes.

En plus des antennes, les MNO partagent aussi leur datacenter. Sauf Syma qui dispose de son propre cœur de réseau, que les équipes de Frandroid ont eu la chance d’aller visiter en 2023. Ce qui leur permet d’être plus réactif en cas de problème, car ils n’ont pas à négocier avec le MNO pour ajuster leurs offres, les débits, etc. D’ailleurs, lors des premiers tests, Syma souffrait de pas mal de problèmes qui ont depuis été corrigés et qui font qu’aujourd’hui, il est tout aussi compétitif que les autres.

300 Go de données, ça en fait du contenu à consommer

Parlons maintenant du forfait mobile en détail. En soi, il propose tout ce que propose un forfait classique en ce moment. Déjà , il est sans engagement, donc vous pouvez partir à tout moment, dès que vous trouvez mieux ailleurs. Il n’y a pas de frais de résiliation ni rien, si vous donnez votre RIO à votre nouvel opérateur, tout est automatique, mais on en reparlera.

Vous profitez de la 5G sur le réseau SFR, avec 300 Go de données mobiles à utiliser. Si jamais votre zone n’est pas couverte, pas de panique, vous aurez au moins la 4G/4G+, ce qui suffit pour la plupart des utilisations. Surtout qu’avec 300 Go, vous avez largement de quoi faire. Sans compter que si vous voyagez, vous avez une enveloppe de 15 Go dans l’UE et les DOM, décomptée de vos 300 Go, pour continuer d’accéder à vos services.

Enfin, le forfait est personnalisable avec des options à activer en fonction de vos besoins, comme plus de destinations internationales à contacter, une rallonge de 5 ou 10 Go par mois pour les données mobiles, etc.

Si, au moment de changer d’opérateur, vous souhaitez conserver votre numéro de mobile, vous devez renseigner votre numéro RIO au moment de l’inscription. Celui-ci s’obtient en composant gratuitement le 3179. Là , vous tombez sur un répondeur qui vous le dicte oralement et propose de vous l’envoyer par SMS. Ainsi, votre nouvel opérateur peut conserver votre numéro de mobile et résilier auprès de l’ancien.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 12.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 350 Go Appels illimités 350 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Inclus 46 pays Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.