Comme une odeur de Black Friday avec ce forfait 5G de 120 Go à moins de 8 €/mois

RED by SFR lance une offre en amont du Black Friday sur l’un de ses forfaits sans engagement, avec au menu : de la data pour vraiment pas cher. Aujourd’hui, pour 7,99 euros par mois, vous pouvez avoir 120 Go de 5G avec un peu de crĂ©dit pour l’Europe ou l’international.

De nos jours, il n’y a plus besoin de se ruiner pour avoir un forfait mobile avec de l’internet en 5G. Et si vous ĂŞtes du genre Ă ne pas vouloir vous engager, les forfaits de RED by SFR sont faits pour vous. Une nouvelle offre 5G Ă petit prix est aujourd’hui disponible avec une formule 120 Go Ă moins de 8 euros par mois.

Les atouts de ce forfait de RED by SFR

Une offre sans engagement

Les appels, SMS, MMS en illimités

120 Go en 5G en France

En ce moment, le forfait RED by SFR avec 120 Go de 5G n’est qu’Ă 7,99 euros par mois. Si vous voulez payer un peu moins cher, il y a aussi une offre avec 80 Go de 5G pour 6,99 euros par mois.

Un forfait pas cher et sans abonnement avec le réseau SFR

Les forfaits sans engagement ont la cote, et suivent nos façons de consommer l’internet mobile. RED by SFR l’a compris en proposant divers forfaits 5G sans engagement avec plusieurs volumes de crĂ©dits internet.

RED By SFR propose des forfaits flexibles et personnalisables, celui qui nous intĂ©resse aujourd’hui est celui Ă 7,99 euros par mois. Il propose 120 Go d’internet en 5G, ainsi que les appels, SMS, MMS en illimitĂ©s avec toute la puissance du rĂ©seau SFR.

Avec autant de donnĂ©es, mĂŞme l’utilisateur le plus consommateur de service en ligne en aura pour sa faim, que ce soit en tĂ©lĂ©chargement, en service de streaming ou en jeux en ligne.

Un forfait idéal à moins de 10 euros par mois

Ce forfait sans engagement est idéal pour les consommateurs à la recherche de flexibilités et de qualité à petit prix. RED by SFR se positionne comme acteur de choix sur le marché des télécoms pour les utilisateurs soucieux de profiter des dernières technologies en contrôlant leurs budgets.

En plus des options modulables en fonction des besoins du moment avec l’application RED&Moi, le forfait sans engagement arrive avec au choix 24 Go de donnĂ©e en Europe et DOM. La seconde option est la data internationale de 35 Go pour l’Europe et DOM dont 20 Go pour la Suisse, Andorre, Canada et USA (en ajoutant 5 euros de plus par mois).

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à RED by SFR lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

