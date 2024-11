Le PlayStation VR2 est enfin beaucoup moins cher que la PS5 grâce au Single Day : plus de 200 € de remise

Les casques VR ont la cote depuis quelques annĂ©es, mais ces produits sont souvent onĂ©reux avec une expĂ©rience qui n’est pas encore au point. Cependant, cette tendance commence Ă se terminer avec les dernières avancĂ©es. La firme Sony s’est lancĂ©e depuis quelque temps dans l’aventure, et la version deux de son PlayStation VR est un des bons Ă©lèves du marchĂ©. Surtout qu’avec le Single Day d’AliExpress, il est disponible Ă 388 euros, contre 599 euros habituellement.

Le Single Day est cĂ©lĂ©brĂ© tous les 11 novembre, il est devenu l’un des plus gros Ă©vènements de vente en ligne dans le monde. Au tout dĂ©but, ce jour Ă©tait dĂ©diĂ© aux cĂ©libataires et il a eu le droit Ă un virage rocambolesque pour devenir une manifestation de shopping en ligne pouvant surpasser les chiffres d’affaires du Black Friday et du Cyber Monday combinĂ©s. Pour commencer les bonnes affaires, intĂ©ressons-nous Ă cette offre pour le casque de Sony : le PlayStation VR2 baisse de plus de 200 euros.

Le PlayStation VR2, en bref :

Des Ă©crans OLED HDR d’une qualitĂ© exceptionnelle

Compatible avec les PC

Les manettes Sense Controller

Au lieu de 599 euros, le Sony PlaStation VR2 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 388 euros sur AliExpress avec le code promo 11FR060.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Sony PlayStation VR2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une superbe expérience VR en OLED

Le PlayStation VR2 de Sony propulse son expérience dans un écran OLED avec une définition de 2000 x 2040 pixels par œil avec un taux de rafraichissement entre 90 et 120 Hz et un champ de vision de 110 degrés. La présence de la technologie OLED favorise les contrastes profonds, offrant ainsi une immersion plus intense. Lors de nos tests, nous avons été éblouis (dans le bon sens) par la précision du casque, les textes pouvaient être lus sans forcer sur les mirettes.

Le confort a Ă©tĂ© grandement amĂ©liorĂ© comparĂ© Ă la première itĂ©ration, Sony a appris de ses erreurs, le poids du casque ne se fait plus ressentir surtout lors de longues sessions de jeu. L’installation aussi a Ă©tĂ© simplifiĂ©e, fini le bricolage de la première version, le casque est dĂ©sormais ce que l’on peut qualifier de Plug’N’Play. Seul le catalogue de jeu de Sony peut se montrer limitĂ©, mais cela a changĂ© rĂ©cemment.

Le PlayStation VR2 est désormais compatible PC

Depuis le mois ensoleillĂ© d’aout 2024, les membres de la MasterRace (les joueurs PC) peuvent dorĂ©navant utiliser le PlayStation VR2 (PSVR2) sur leur config dopĂ©e Ă la grosse carte graphique. NĂ©anmoins, Sony oblige, il faudra passer Ă la caisse pour rendre compatible le casque VR avec les ordinateurs.

Cet adaptateur proposĂ© Ă une cinquantaine d’euros permettra de brancher le PSVR2 sur vos configurations et de profiter de tout le catalogue VR de Steam. Vous pourrez ainsi explorer des titres conçus pour PC en utilisant la technologie de Sony PlayStation.

Sony a su Ă©tendre son Ă©cosystème Ă un marchĂ© que la firme boude souvent, mĂŞme si elle depuis quelques annĂ©es cette tendance s’inverse au vu des nombreux portages de titres sur les PC, de Days Gone Ă Horizon, tout le monde en profite tĂ´t ou tard.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et dĂ©jĂ commencĂ© pour la majoritĂ© des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une vĂ©ritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.