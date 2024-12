PS VR2 : Amazon rend bien plus abordable le casque VR de Sony après 37 % de réduction

Les casques de VR sont des produits intĂ©ressants, mais souvent trop chers. Le casque VR de Sony, pour jouer sur PlayStation 5, ne dĂ©roge pas Ă la règle. Heureusement, Amazon le rend aujourd’hui plus intĂ©ressant après 225 euros de remise.Â

Si vous voulez profiter de vos jeux en VR sur votre PS5, le PS VR2 de Sony est Ă©videmment le compagnon de choix. Ce casque rĂ©unit de nombreuses technologies afin d’offrir une expĂ©rience VR de grande qualitĂ©. Malheureusement, son prix de dĂ©part est un frein pour beaucoup, d’autant plus qu’on peut trouver d’autres alternatives moins chères sur le marchĂ©. C’est sans compter sur Amazon, qui propose une belle remise sur le casque VR de Sony : avec 37 % de remise, il devient plus envisageable d’investir dedans.

Le PlayStation VR2, c’est quoi ?

Des Ă©crans OLED HDR d’une qualitĂ© exceptionnelle

Compatible avec les PC

Les manettes Sense Controller

Au départ à 599 euros, le Sony PlaStation VR2 est désormais en promotion à 374 euros sur Amazon.

Une superbe expérience VR en OLED

Le PlayStation VR2 de Sony propulse son expérience dans un écran OLED avec une définition de 2000 x 2040 pixels par œil avec un taux de rafraichissement entre 90 et 120 Hz et un champ de vision de 110 degrés. La présence de la technologie OLED favorise les contrastes profonds, offrant ainsi une immersion plus intense. Lors de nos tests, nous avons été éblouis (dans le bon sens) par la précision du casque, les textes pouvaient être lus sans forcer sur les mirettes.

Le confort a Ă©tĂ© grandement amĂ©liorĂ© comparĂ© Ă la première itĂ©ration, Sony a appris de ses erreurs, le poids du casque ne se fait plus ressentir surtout lors de longues sessions de jeu. L’installation aussi a Ă©tĂ© simplifiĂ©e, fini le bricolage de la première version, le casque est dĂ©sormais ce que l’on peut qualifier de Plug’N’Play. Seul le catalogue de jeu de Sony peut se montrer limitĂ©, mais cela a changĂ© rĂ©cemment.

Le PlayStation VR2 est désormais compatible PC

Depuis le mois ensoleillĂ© d’aout 2024, les membres de la MasterRace (les joueurs PC) peuvent dorĂ©navant utiliser le PlayStation VR2 (PSVR2) sur leur config dopĂ©e Ă la grosse carte graphique. NĂ©anmoins, Sony oblige, il faudra passer Ă la caisse pour rendre compatible le casque VR avec les ordinateurs.

Cet adaptateur proposĂ© Ă une cinquantaine d’euros permettra de brancher le PSVR2 sur vos configurations et de profiter de tout le catalogue VR de Steam. Vous pourrez ainsi explorer des titres conçus pour PC en utilisant la technologie de Sony PlayStation.

Sony a su Ă©tendre son Ă©cosystème Ă un marchĂ© que la firme boude souvent, mĂŞme si elle depuis quelques annĂ©es cette tendance s’inverse au vu des nombreux portages de titres sur les PC, de Days Gone Ă Horizon, tout le monde en profite tĂ´t ou tard.

