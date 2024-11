Ce tout petit SSD portable de 1 To coûte seulement 51 € grâce au Single Day

Léger et donc ultra-pratique, le SSD externe Kodak X200 est le genre d’appareil qui peut vite devenir indispensable au quotidien. La bonne nouvelle, c’est que son modèle de 1 To est actuellement proposé à seulement 51 euros sur AliExpress pendant son Single Day.

Si vous souhaitez pouvoir garder vos précieuses données sur vous et ainsi les emporter partout, alors la meilleure solution reste d’opter pour un SSD externe suffisamment compact. Les travailleurs nomades et les créateurs de contenu, qui apprécient généralement ce type d’appareil, pourront par exemple se tourner vers le Kodak X200 de 1 To : ce dernier est non seulement hyper pratique avec son poids plume, mais il est aussi et surtout disponible à un prix tout doux pendant le Single Day.

Ce qu’offre le SSD Kodak X200

Un design très compact

Des vitesses de lecture allant jusqu’à 450 Mo/s

Une grosse capacité de stockage

Auparavant proposé à 69 euros, puis réduit à 56 euros, le SSD Kodak X200 de 1 To est aujourd’hui disponible en promotion à 51 euros sur AliExpress grâce au code promo 11FR05.

Le prix réduit du SSD Kodak 1 To après application du code promo sur AliExpress.

Petit, mais robuste

Le SSD externe Kodak X200 marque tout d’abord des points grâce à son format mini. Cet appareil compact ne mesure que 9 cm de longueur, 4 cm de largeur et son épaisseur ne dépasse pas 1 cm. On a donc là un SSD très discret, qui en plus ne pèse que 38 g. Autant dire qu’on peut le glisser facilement dans la poche ou dans un sac et l’emporter partout avec soi. Et si vous pensez qu’un petit SSD de poche est plus fragile que les autres, détrompez-vous : comme tout bon SSD, il résiste mieux aux chocs et aux vibrations.

Le Kodak X200 se connecte par ailleurs en USB-C avec vos appareils et propose aussi une compatibilité USB 3.1. Il s’accompagne d’ailleurs d’un câble USB-C vers USB-A. Côté capacité de stockage, le SSD offre 1 000 Go ; de quoi y enregistrer un très grand nombre de fichiers, jeux, films ou encore photos.

Une puissance convenable

Malgré sa petite taille, ce SSD externe délivre une puissance honorable : il propose des vitesses de transfert pouvant atteindre 450 Mo/s en lecture et 420 Mo/s en écriture. Selon Kodak, son SSD peut transférer un film HD de 3,2 Go en 13 secondes ou encore copier 180 photos en cinq secondes. Et évidemment, il fonctionne en plug & play, ce qui veut dire qu’aucun logiciel n’est nécessaire pour le faire fonctionner.

