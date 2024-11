Pour la Black Friday Week, l’excellent Google Pixel 8 Pro est bradé à -45 % chez Boulanger

Haut de gamme de la génération 2023, le Google Pixel 8 Pro est quasiment à moitié prix pendant la Black Friday Week chez Boulanger, avec pas moins de 500 euros de réduction.

Le Google Pixel 8 Pro est le modèle haut de gamme de l’avant-dernière génération de smartphones de la marque. Donc il est loin d’être hors-jeu, surtout que Google a promis pas moins de 7 ans de mises à jour majeures sur ce modèle, donc vous pouvez le choisir les yeux fermés. En plus, son prix a drastiquement baissé pendant cette Black Friday Week puisqu’il perd 500 euros de son prix de base

Les avantages du Google Pixel 8 Pro

Les 7 ans de mises à jour, une vraie bénédiction !

Des performances en photo qui décoiffent

Un design et un OS qui frôlent la perfection

Quand il est sorti en octobre 2023, le Google Pixel 8 Pro était vendu 1099,99 euros. Grâce à la Black Friday Week chez Boulanger, vous pouvez le commander pour 599,99 euros.

Du haut de gamme à prix cassé et un look au top

Avec ses Pixel, Google a réussi à s’imposer rapidement comme une référence en la matière, et se hisse dans la gueguerre qui oppose Apple et son iPhone à Samsung et son Galaxy. Google a bien appris sa leçon et décline le Pixel en plusieurs versions à sa sortie, et ici il s’agit du Google Pixel 8 Pro, la version la plus haut de gamme de la génération 2023, puisqu’en ce moment, il y a le Google Pixel 9 sur le devant de la scène.

Pour autant, le Google Pixel 8 Pro n’est pas obsolète puisque la marque a promis 7 ans de mise à jour de l’OS, une vraie aubaine pour profiter des futures améliorations d’Android et Pixel Experience. Petit tour du propriétaire quand même, avec notamment un design de qualité supérieure : un dos mat, un écran plat avec bordures égales et des bords fins et doux. L’appareil mesure 162,6 x 76,5 x 8,8 mm pour 213g, dans la moyenne des modèles « Pro ».

Un smartphone à la limite du photophone

Avec le Pixel 8 Pro, Google a fait un quasi-sans-faute. À commencer par son écran OLED de 6,7″ qui affiche 2992 x 1344 pixels à 120 Hz. On regrette juste qu’il y ait un peu trop de reflets, notamment en extérieur, et que le spectre colorimétrique ne soit pas assez large.

Là où il brille vraiment c’est sur le côté photo, avec non seulement le téléobjectif, le mode portrait et la stabilisation en vidéo qui sont excellents, mais aussi l’IA qui offre diverses options d’amélioration de photo, de retouche et de montage.

Il fonctionne avec un processeur Google Tensor G3 et c’est probablement l’une de ses plus grosses faiblesses. La puce commence à accuser un peu de retard vis-à-vis de la concurrence. Elle est tout de même capable de faire tourner vos apps et jeux correctement, mais a tendance à s’échauffer un peu.

Ce qui a un impact aussi sur son autonomie, du coup. Vous pouvez compter sur lui pendant une grosse journée, mais guère plus. En plus il n’y a pas de vraie charge rapide (30W), mais en même temps ce n’est pas plus mal, ça préserve la durée de vie de la batterie.

Retrouvez le test complet du Google Pixel 8 Pro dans les colonnes de Frandroid pour voir s’il est fait, ou non, pour vous.

