Samsung Odyssey G9 G95C : cet écran PC gamer hors-norme (49″, 240 Hz, HDMI 2.1) chute sous les 600 € en cette Black Friday Week

Dalle Ultra-wide de 49 pouces, courbure 1000R, taux de rafra√ģchissement de 240 Hz… Le Samsung Odyssey G9 G95C est d√©cid√©ment un √©cran PC pas comme les autres qui devrait ravir les joueurs les plus exigeants. Pendant la Black Friday Week, vous trouverez cette belle b√™te affich√©e √† 599,99 euros au lieu de 799,99 euros √† la Fnac et chez Darty.

Le Samsung Odyssey G9 est un √©cran PC r√©solument taill√© pour le gaming qui cumule les atouts, entre son √©norme dalle incurv√©e, qui maximise l’immersion, son taux de rafra√ģchissement tr√®s √©lev√© ou encore ses technologies permettant d’√©viter les saccades et flous de mouvement. Oui, Samsung a mis le paquet sur la fiche technique. Si ce moniteur atypique vous fait de l’Ňďil (et on vous comprendrait), sachez que vous pourrez le trouver √† moins de 600 euros pendant la Black Friday Week.

Ce qu’offre le Samsung Odyssey G9

Une dalle Ultra-Wide de 49 pouces (32:9)

Une courbure 1000R très immersive

Un taux de rafra√ģchissement de 240 Hz

Des ports HDMI 2.1

Auparavant affich√© √† 799,99 euros, l’√©cran PC gamer Samsung Odyssey G9 G95C est aujourd’hui disponible en 599,99 euros √† la Fnac et chez Darty.

Une dalle massive pour plus d’immersion

Si vous avez l’habitude de jouer sur des dalles de 27 ou de 32 pouces, alors le d√©paysement sera complet pour vous avec le Samsung Odyssey G9. En effet, la marque a mis√© sur une tr√®s grande dalle LED VA Super Ultra-Wide (DWQHD) de 49 pouces, dot√©e d’une r√©solution de¬†5 120 √ó 1 440 pixels et pr√©sentant un ratio de 32:9. Autant dire que ce moniteur en impose. Cette dalle offre avant tout une tr√®s large surface de jeu, ou de travail. Pour faire simple, c’est comme si vous placiez deux √©crans 27 pouces QHD (2560 √ó 1440 pixels) c√īte √† c√īte. Veillez √©videmment √† avoir un bureau suffisamment grand et profond pour accueillir un tel mastodonte.

En jeu, le format 32:9 a √©galement de s√©rieux avantages, comme donner une impression de profondeur et d’espace vraiment agr√©able. On aurait tout de m√™me aim√© profiter de meilleurs angles de vision, ici bien inf√©rieurs √† ceux d’une dalle IPS, par exemple. On se console avec la fameuse courbure 1000R qu’adopte cette dalle incurv√©e. Un √©cran qui offre donc une sensation panoramique surprenante et surtout une forte impression de profondeur en jeu. Une courbure r√©ellement immersive, qui nous en met clairement plein la vue, et qui permet d’ailleurs de pallier les mauvais angles de vue.

Des sessions sans saccades, ni déchirures

Autre gros atout de ce Samsung Odyssey G9 : son taux de rafra√ģchissement de 240 Hz. Si votre configuration est assez puissante, vous pourrez profiter d’une fluidit√© plus qu‚Äôexemplaire en jeu ainsi que d’une absence de saccades. Et contrairement au Samsung Odyssey G9 de 2020, ce mod√®le-ci embarque bien deux ports HDMI 2.1, qui permettent de jouer en 240 Hz sans probl√®me. Un DisplayPort 1.4 est aussi disponible, si besoin, d’ailleurs. Autrement, le Samsung Odyssey G9 assure aussi c√īt√© r√©activit√© puisque son taux de r√©ponse ne d√©passe pas 1 ms.

La technologie AMD FreeSync Premium Pro est par ailleurs de la partie pour vous √©viter les d√©chirures d‚Äô√©cran, flous de mouvement et autres saccades qui perturbent une partie. Et pour ne rien g√Ęcher, on a aussi droit √† la norme HDR10+ Gaming, qui va venir calibrer automatiquement la luminosit√© et les couleurs de chaque jeu pour plus de r√©alisme. Enfin, ce G9 peut aussi int√©resser les travailleurs et cr√©atifs qui ont besoin d’un espace de travail consid√©rable, notamment pour faire du montage vid√©o. Les fonctions PBP (Picture-by-Picture) et PIP (Picture-in-Picture) sont aussi pr√©sentes, ce qui devrait ravir les adeptes du multit√Ęche.

En compl√©ment, n’h√©sitez pas √† lire notre test complet du Samsung Odyssey G9¬†de 2020, qui ressemble fortement au G9 G95C qui nous int√©resse ici.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs écrans PC Ultrawide 21/9 et 32/9 en 2024 ?

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commenc√© d√©but novembre pour la majorit√© des e-commer√ßants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui pr√©√®de le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’ann√©e √† prix r√©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

T√©l√©charger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la cat√©gorie ¬ę Bons Plans ¬Ľ et ainsi recevoir en temps r√©el les nouveaux articles li√©s au Black Friday

S‚Äôabonner √† notre newsletter pour √™tre s√Ľr de recevoir les offres en avant-premi√®re (pas plus d‚Äôun mail par jour, d√©sinscription en 1 clic, aucune diffusion √† des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistr√© ! Surveillez votre bo√ģte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donn√©es transmises par le biais de ce formulaire sont destin√©es √† Humanoid, soci√©t√© √©ditrice du site Frandroid en sa qualit√© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas c√©d√©es √† des tiers. Ces donn√©es sont trait√©es sous r√©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualit√©s et informations relatives aux contenus √©ditoriaux publi√©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer √† tout moment √† ces e-mails en cliquant sur les liens de d√©sinscriptions pr√©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’int√©gralit√© de notre politique de traitement de vos donn√©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’acc√®s, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilit√© et d’opposition pour motif l√©gitime aux donn√©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits d√©di√©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.