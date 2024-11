En pleine Black Friday Week, le prix de ce laptop gaming Asus sous RTX 3050 + Ryzen 7 ne dépasse pas les 600 euros

Si vous attendiez les promotions de la Black Friday Week pour enfin vous acheter un PC portable bien équipé pour jouer efficacement, alors votre jour de chance est peut-être arrivé. Le laptop gaming Asus TUF Gaming A15, avec une RTX 3050 et un Ryzen 7 série 7 000, est en effet actuellement disponible à 599,99 euros au lieu de 729,99 euros chez Cdiscount.

Si les gamers exigeants recherchent avant tout des laptops embarquant une carte graphique et un processeur récents, ces machines ne sont pas forcément à la portée de toutes les bourses. D’où l’intérêt, pour les personnes au budget plus serré, de se diriger vers des modèles plus abordables dotés de composants moins neufs, mais qui offrent tout de même une belle puissance en jeu. C’est par exemple le cas de l’Asus TUF Gaming A15, qui renferme une RTX 3050, et que l’on trouve, durant la Black Friday Week, à moins de 600 euros.

Les points essentiels de l’Asus TUF Gaming A15

Une dalle Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo Ryzen 7 7435HS + RTX 3050 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Précédemment affiché à 729,99 euros, l’Asus TUF Gaming A15 est aujourd’hui proposé à 599,99 euros chez Cdiscount.

Une dalle bien réactive

L’Asus TUF Gaming A15 est un PC portable résolument taillé pour le gaming, et cela se ressent dans son design. Détails géométriques, angles marqués, clavier rétroéclairé avec les touches de commande les plus utilisées bien mises en évidence… Comme la majorité des machines gaming, il n’est pas des plus discrets (ce qui n’est pas un défaut), mais son châssis noir peut tout de même convenir au plus grand nombre. Côté connectique, c’est plutôt fourni avec un port HDMI 2.1, trois ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort), un port LAN et un port jack. Et côté connectivité, le laptop prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3.

Le PC portable est par ailleurs équipé d’une dalle Full HD de 15,6 pouces, qui offre des images suffisamment nettes et détaillées sur une assez grande surface d’affichage ; pratique pour ne louper aucun détail dans sa partie. Elle promet avant tout une fluidité exemplaire grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz, une fonctionnalité primordiale lors des combos nerveux pour ne souffrir d’aucun retard, saccade ou flou de mouvement.

Une bonne puissance sous le capot

Dans les entrailles de cet Asus TUF Gaming A15, se niche tout d’abord un processeur Ryzen 7 7435HS à huit cœurs et cadencé à 3,1 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz). Il est épaulé par 16 Go de RAM pour plus de rapidité ; une configuration qui permet donc de faire du multitâche sans ralentissement et de lancer des logiciels plus complexes. Côté GPU, on a droit à une RTX 3050, qui n’est certes pas la dernière en date de Nvidia, la RTX 3050 ayant été remplacée par la 4050, mais cette ancienne carte graphique est toujours capable de lancer des jeux AAA en Full HD.

Attention, les titres les plus récents ne pourront pas être lancés avec les graphismes au maximum. Heureusement, les fonctionnalités d’IA de Nvidia, à savoir le ray tracing et le DLSS, sont ici de la partie. Enfin, côté autonomie, n’espérez pas une endurance exceptionnelle avec ce type de configuration qui demande beaucoup de ressources. Veillez donc à garder le chargeur près de vous. Notez aussi que ce modèle est fourni sans Windows.

À lire aussi :

Les meilleurs PC portables gamer en 2024 : notre sélection

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui préède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.