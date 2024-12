Sony DualSense Edge : la manette premium de la PS5 revient en promotion pour la fin de l’année

Présentée l’an dernier, la Sony DualSense Edge est une manette haut de gamme dont le prix de lancement était beaucoup trop élevé pour qu’on la conseille réellement. Elle vaut davantage le coup quand elle est moins onéreuse. Justement, pour la fin d’année, on la trouve à 209,99 euros au lieu de 239,99 euros chez Cdiscount.

Aux côtés de la DualSense classique, on trouve, depuis l’année dernière, une autre manette de jeu dans le catalogue de Sony : la DualSense Edge, un contrôleur bien plus premium… mais aussi très cher. Trop cher, même. Un tarif excessif qui n’est, selon nous, pas vraiment justifié, au vu de sa fiche technique. Cette manette haut de gamme est toutefois bien plus recommandable quand elle est un peu moins coûteuse.

Les points essentiels de la Sony DualSense Edge

Une manette personnalisable

Gâchettes adaptatives, vibrations avancées, microphone…

Une autonomie de 5h30

Lancée à 239,99 euros, la manette Sony DualSense Edge est actuellement disponible en promotion à 209,99 euros chez Cdiscount.

Une manette personnalisable

Le format de la manette Sony DualSense Edge est assez proche de celui du modèle classique, mais la marque a tout de même opté pour quelques changements. Elle a par exemple changé la texture au niveau des paumes et des gâchettes L2/R2 pour offrir une meilleure préhension, et rendre l’ensemble plus confortable. Des boutons supplémentaires ont aussi été ajoutés sous et à l’avant du pad. La DualSense Edge est aussi plus lourde que la première DualSense (335 g contre 280), mais ce gain de quelques grammes est aussi un gage de solidité. En revanche, on valide moins l’esthétique « noir brillant » pour les boutons et une partie de la coque, qui attire beaucoup trop les traces de doigts.

La DualSense Edge se rattrape sur les nombreuses options de personnalisation qu’elle offre. Elle s’accompagne en effet, comme la Xbox Elite Series de Microsoft, d’une boîte de rangement contenant plusieurs accessoires : des capuchons des sticks analogiques différents, un boîtier permettant de verrouiller le câble de recharge sur la manette (pour jouer en filaire sans latence) et deux sets de boutons supplémentaires à placer sous la manette. Notez aussi que les sticks sont amovibles : le changement se fait très facilement. Un bon point pour la réparabilité.

Les fonctionnalités de la DualSense classique sont bien là

Tout comme la DualSense classique, la DualSense Edge propose une foule de fonctionnalités qui permettent d’améliorer l’expérience sur PS5. Le microphone, le gyroscope et le haut-parleur sont ainsi bel et bien intégrés, de même que les gâchettes adaptatives, qui nous font profiter de différents niveaux de force et de tension lorsqu’on interagit avec son environnement dans le jeu, ou encore le retour haptique, qui permet plus de finesse dans les ressentis grâce à de micro-vibrations. La manette est par ailleurs reconnue par Windows 11 également, que ce soit avec une connexion Bluetooth ou avec le câble USB.

Pour finir, en ce qui concerne son autonomie, la DualSense Edge a tenu 5h30 lors de notre test avant de devoir passer par la case recharge. On aurait vraiment aimé une autonomie plus conséquente, surtout que la DualSense Edge est plus lourde que le modèle classique, et donc susceptible de contenir une batterie plus grosse. D’ailleurs, la batterie est ici inamovible, comme sur la DualSense.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la manette Sony DualSense Edge.

