Bourré d’IA, l’excellent Google Pixel 9 Pro est en forte promotion durant le Black Friday

Puissant et bourré de fonctionnalités d’IA, le dernier modèle de smartphone premium de Google est à prix réduit durant le Black Friday : au lieu de 1 099 euros, il passe à 889 euros chez Boulanger. Mais son prix baisse encore, via une offre bonus de 100 euros pour toute reprise d’un vieux smartphone.

Lancée plus tôt qu’à l’accoutumée, la nouvelle génération de smartphones de Google est celle de la maturité. Outre un design plus premium et une partie photo époustouflante, la série des Pixel 9 se démarque surtout pour ses nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées. Et la version Pro du Pixel 9 est certainement celle qui incarne le mieux la philosophie de cette génération. Quoi qu’il en soit, il voit son prix fortement baisser chez Boulanger durant le Black Friday.

Pourquoi succomber au Google Pixel 9 Pro ?

Un design dans l’air du temps et un écran très lumineux

Un volet photo très bien exécuté

Autonomie en hausse et suivi logiciel impeccable

Au lieu de 1 099 euros, le Google Pixel 9 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 789 euros chez Boulanger, grâce à une réduction et via une offre de reprise de 100 euros.

La version XL du Google Pixel 9 Pro est également en promotion durant le Black Friday chez Boulanger et revient à 989 euros via l’offre de reprise et une réduction.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 9 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le smartphone de la maturité pour Google

Avec le Pixel 9 Pro, Google a fait un pas de géant, et ce, à plusieurs niveaux. Une avancée majeure qui s’exprime au premier plan puisqu’il arbore un design revu, toujours aussi épuré, mais surtout aux allures plus premium avec un cadre en aluminium recyclé et un module photo réinventé à merveille. Le tout – notamment ses dimensions – offre une prise en main très agréable, surtout pour les petites mains. Sur sa face avant, son écran OLED LTPO 6,3 pouces propose une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, offrant des images fluides et une qualité visuelle exceptionnelle, d’autant plus qu’il profite d’une luminosité excessive souvent pratique.

Pour ce qui est des performances pures, le Pixel 9 Pro embarque le dernier processeur maison de Google, Tensor G4. Moins puissant que la concurrence, ce dernier assure malgré tout grâce à une optimisation logicielle aux petits oignons dont le géant américain a le secret. Et il fallait bien cela puisque l’IA est de la partie dans ce téléphone – même si plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle ne sont pas encore disponibles chez nous. Dans tous les cas, l’expérience utilisateur est optimale pour les tâches du quotidien, aidée par une interface personnalisable savamment pensée, bien que sobre et épurée, mais l’appareil se montre un peu en deçà de la concurrence pour ce qui est des tâches qui demandent plus de puissance.

Le roi de la photo et une autonomie en hausse

Le Google Pixel 9 Pro renforce sa réputation de leader en photographie grâce à son système de caméras avancé. Le capteur principal de 50 MP est accompagné d’un ultra grand-angle amélioré et d’un téléobjectif périscopique capable de zoomer jusqu’à 10x sans perte de qualité. Et comme si cela ne suffisait pas, la partie logicielle se charge de sublimer des clichés déjà d’une grande qualité, jusqu’à en abuser. Car oui, le traitement photo aidé par d’intelligence artificielle est activé par défaut et a tendance à dénaturer la réalité. Et pourtant, le Pixel 9 Pro n’avait pas forcément besoin de cela tant il est une masterclass en photo. Et la partie vidéo n’est pas en reste avec des fonctions tout aussi intéressantes.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le Pixel 9 Pro se défend bien puisqu’il tient aisément une journée et demie. Une sacrée avancée par rapport à son prédécesseur qui avait du mal à tenir la journée, obligeant les propriétaires à rester à côté d’une prise de courant. Si sa batterie ne révolutionne pas le marché, c’est tout à fait honnête. En revanche, pour ce qui est de la recharge, Google doit encore faire des progrès parce que la concurrence fait beaucoup mieux.

Bien que le Black Friday soit limité dans le temps, prenez le temps de consulter le test complet du Google Pixel 9 sur Frandroid.

