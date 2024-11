Le Dell XPS 15 avec i7 de 13e gen a droit à une réduction de près de 500 € pendant le Black Friday

Bel (et grand) écran lumineux, bonne configuration, autonomie rassurante… Le Dell XPS 15 cumule les atouts. On l’a même testé et très bien noté. Actuellement, vous le trouverez à 919 euros au lieu de 1 399 euros sur le site officiel de la marque, en plein Black Friday.

Si la gamme XPS de Dell a récemment bénéficié d’un petit lifting, avec notamment l’intégration des puces Intel Core Ultra, il ne faut pas non plus oublier les anciens laptops de la série, toujours aussi raffinés. Le Dell XPS 15, que nous avons testé et largement approuvé, est par exemple largement recommandable encore aujourd’hui, grâce à sa configuration puissante, son écran bien lumineux et son design élégant. Son autre atout ? Son prix, qui passe sous la barre des 950 euros à l’occasion du Black Friday.

Les points essentiels du Dell XPS 15

Une dalle FHD+ IPS de 15,6 pouces

Un combo i7 de 13e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Une bonne autonomie

Auparavant proposé à 1 399 euros, puis réduit à 999 euros, le Dell XPS 15 peut aujourd’hui vous revenir à 919 euros sur le site officiel de Dell grâce au code promo FRXPSNB8.

Une machine bien conçue

Le Dell XPS 15 ressemble à tous les autres Dell XPS, mais ce n’est pas pour autant une mauvaise chose. Son design métallique fait toujours son petit effet, et ses angles délicatement arrondis et ses lignes soignées sont toujours aussi agréables à regarder. Ce modèle de 15 pouces n’est toutefois pas le plus léger de la gamme, puisqu’il pèse tout de même 1,86 kg. Cela reste évidemment tout à fait raisonnable pour le transporter partout facilement. Ce Dell XPS 15 s’adressant également aux créatifs, il embarque une connectique plutôt développée, avec deux ports USB-C Thunderbolt 4 (Power Delivery et DisplayPort), un port USB-C 3.2 Gen 2, un port jack et un lecteur de cartes SD. Dommage pour l’absence de ports USB-A, mais un adaptateur est fourni.

Le Dell XPS 15 est par ailleurs équipé, comme mentionné plus haut, d’une dalle IPS LCD de 15,6 pouces, qui supporte une définition maximale de 1 920 x 1 200 pixels. Une diagonale tout à fait confortable pour travailler ou faire du montage photo dans de bonnes conditions. Petit bémol cependant pour l’espace DCI-P3 couvert seulement à 88,7 % ; on aurait aimé une palette de couleurs plus étendue, surtout pour les créatifs. L’écran se rattrape avec sa bonne luminosité maximale, que nous avons mesurée à 589 cd/m².

Une configuration idéale pour travailler efficacement

Au cœur du Dell XPS 15, on trouve tout d’abord un processeur Intel Core i7-13620H dix cœurs avec un boost jusqu’à 4,90 GHz, qui est en plus capable d’exécuter simultanément un grand nombre de tâches sans perdre la cadence. Il est ici épaulé par 16 Go de mémoire vive, pour gérer le multitâche. Le tout est complété par un SSD NVMe de 512 Go, qui apporte davantage de réactivité à la machine. Avec une telle configuration, les tâches les plus courantes s’exécuteront sans problème, ni ralentissement, et travailler sur une telle machine est un réel plaisir. Le système de refroidissement de Dell est en plus bien rassurant. Le Dell XPS 15 se montre en revanche un peu limité pour le gaming, en l’absence d’une carte graphique dédiée.

Enfin, côté autonomie, le Dell XPS 15 intègre une grosse batterie de 90 Wh et s’accompagne d’un bloc de 100 W. Selon la marque, le laptop peut tenir jusqu’à 16 heures sur une charge. Dans tous les cas, son autonomie devrait permettre à son utilisateur de travailler toute une journée sans problème.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Dell XPS 15.

