Cet écran Lenovo (27″, 100 Hz, et 1ms) à moins de 130 € est LA super affaire de Noël 

À la recherche d’un nouvel écran pas cher pour travailler confortablement ? La référence L27i-4A de la marque Lenovo pourrait bien être la solution. En ce moment, il est à 129 euros, au lieu de 179 euros sur le site officiel.

Lenovo L27i-4A // Source : site officiel

Un bon écran PC n’est pas nécessairement taillé pour le gaming, certains d’entre vous en ont besoin seulement dans un cadre professionnel et le taux de rafraîchissement n’a pas besoin d’atteindre des sommets pour cela. La référence L27i-4A de Lenovo en est le parfait exemple, et ne coûte pas plus de 130 euros grâce à cette promotion.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo L27i-4A

Un écran Full HD de 27 pouces

Avec un taux de rafraîchissement rapide de 100 Hz et 1 ms

Compatible AMD FreeSync

Au lieu d’un prix barré à 179 euros, l’écran PC Lenovo L27i-4A se négocie aujourd’hui en promotion à 129 euros sur la boutique officielle avec le code DECEMBRE.

Un moniteur pour travailler confortablement

Avec ses lignes minimalistes et son design classique dénué de toute fioriture, le Lenovo L27i-4A est susceptible de plaire au plus grand nombre. Pour que l’utilisation du moniteur soit plus confortable pour les utilisateurs, la marque n’a pas oublié de doter son écran d’un support inclinable, qui s’adapte à chacun et évite ainsi les mauvaises positions en travaillant. Il peut trôner sans souci sur un bureau, qu’il soit seul ou accompagné d’un autre écran. Mieux encore, le constructeur intègre un système de gestion de câble pour les dissimuler à l’arrière et ne pas voir les câbles traîner sur votre setup. Son pied accueille même un support pour téléphone, pour y avoir accès simplement.

Il embarque une dalle IPS de 27 pouces, qui est une diagonale assez confortable pour enchaîner diverses tâches et ouvrir plusieurs onglets. De plus, les bordures fines sur trois côtés viennent renforcer l’immersion et apporter de meilleurs angles de vue. S’ajoute à cela, la définition Full HD (1920×1080) qui promet une bonne qualité d’affichage. Autre bon point pour les télétravailleurs : Lenovo assure un bon confort de visionnage et réduit la fatigue visuelle à l’aide du filtre de lumière bleue.Â

Un moniteur fluide, qui peut combler quelques gamers

Il est idéal pour les utilisations basiques, que ce soit la navigation ou le visionnage de vidéos. Le taux de rafraîchissement de 100 Hz assure également une belle fluidité, et rend même le gaming confortable. Il peut même se vanter d’une bonne réactivité avec un temps de réponse qui descend à 1 milliseconde.

On peut aussi compter sur la technologie AMD FreeSync, qui se charge de lutter contre les saccades et déchirures d’écran. En revanche, la connectique est assez légère avec uniquement deux ports HDMI, un port VGA et une sortie audio.

