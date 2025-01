Longtail R500E : ce vélo cargo électrique Decathlon, noté 9/10, s’allège de 500 € pendant les soldes d’hiver

Bien moins cher que la plupart des vélos cargo électriques, le Decathlon Longtail R500E est un modèle complet qui nous a largement convaincus. Pendant les soldes d’hiver, on le trouve d’ailleurs affiché à un prix encore plus bas : 2 499 euros au lieu de 2 999 euros, sur le site officiel. Et c’est sans compter les aides de l’État.

Si vous souhaitez pouvoir transporter beaucoup d’affaires, ou même des personnes, durant vos déplacements, miser sur un vélo cargo électrique ne sera jamais une mauvaise idée. L’un des modèles que nous préférons est sans conteste le Decathlon Longtail R500E, qui possède donc une structure plus longue à l’arrière, et qui dévoile une fiche technique bien complète et offre une conduite très agréable. Son plus gros point fort ? Son prix, déjà assez contenu de base, mais qui baisse considérablement pendant ces soldes d’hiver.

Ce qu’offre le Decathlon Longtail R500E

Un bon confort avec sa fourche suspendue

Des équipements qualitatifs

Une autonomie plus que correcte

Initialement affiché à 2 999 euros, le vélo cargo Decathlon Longtail R500E (noir) est aujourd’hui proposé à 2 499 euros chez Decathlon. Sachez également que vous pourrez bénéficier d’aides de l’État qui réduiront ce prix.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Decathlon Longtail R500Elec. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un long vélo très bien équipé

Le Decathlon R500E est un vélo électrique de type cargo, dont la structure allongée à l’arrière permet de transporter des affaires, marchandises ou tout simplement des personnes. Un bon vélo familial, donc. C’est aussi un mastodonte, qui mesure 2,20 mètres, alors que la plupart des concurrents dépassent à peine les 2 mètres. Sa maniabilité et son stationnement imposent donc plus de technicité de la part de son conducteur qu’avec un autre longtail. Sinon, ce R500E bénéficie d’une qualité de fabrication très convenable, avec son cadre en aluminium très solide, la structure étant renforcée par une deuxième barre entre le guidon et la tige de selle. Dommage qu’elle rende compliqué l’enjambement du vélo… Pour la partie cargo, les barres de maintien sont bien robustes et rassurantes.

Côté équipements, Decathlon nous régale avec des garde-boue recouvrants, un carter de chaîne, une béquille centrale, un pare-jupe à l’arrière, un cadenas sur la roue arrière, mais aussi et surtout un panier à l’avant, des barres de maintien pour protéger les enfants à l’arrière et des repose-pieds. Autre avantage : la présence d’une fourche suspendue de la marque Suntour. Autant dire que le vélo cargo absorbe très bien les chocs à l’avant et rend la conduite bien plus confortable. En revanche, aucune suspension n’est présente à l’arrière, il faudra donc prévoir des assises suspendues pour les passagers à l’arrière. Côté feux, les modèles avant et arrière de la marque Spanninga sont malheureusement peu puissants. ET pour ce qui est des pneus, le R500E s’équipe d’un modèle de 26 pouces à l’avant et d’un modèle de 20 pouces à l’arrière, lequel assure une bonne stabilité.

Une conduite vraiment dynamique

Ce vélo électrique renferme par ailleurs, dans sa roue arrière, un moteur de 250 watts délivrant 48 volts pour un couple de 58 Nm ; le dynamisme est tout bonnement excellent ici. Le R500E nous offre également une assistance épatante de puissance et accompagne le cycliste jusqu’à 25 km/h de manière fluide et sans à coups. Un levier de vitesse sur le guidon est même présent, pratique pour les débutants. On a de plus droit à une transmission par chaîne avec un dérailleur externe Microshift à 8 vitesses, qui assure là aussi un passage des vitesses très fluide. On aurait tout de même aimé l’ajout d’une neuvième vitesse pour que le pédalage soit encore plus confortable une fois les 25 km/h atteints. Concernant le freinage, Decathlon a opté pour des freins à disque hydrauliques Tektro de 180 mm, bien progressifs et sécurisants.

Enfin, côté autonomie, le Decathlon Longtail R500E embarque une batterie amovible de 672 Wh, qui permet au vélo de parcourir jusqu’à 90 kilomètres en mode éco, selon la marque. Lors de notre test, nous avons parcouru 55 kilomètres et il restait encore 12 % de batterie en utilisant le mode 2 principalement, ainsi que le mode 3 dans les montées. C’est donc plus que correct pour un usage urbain.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Decathlon Longtail R500Elec.

