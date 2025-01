Pendant les soldes d’hiver, Amazon brade le plus récent de ses Fire TV Stick 4K

Le Fire TV Stick 4K, actualisĂ© l’an dernier, est une clĂ© HDMI qui compte toujours parmi les plus plĂ©biscitĂ©es, notamment en raison de sa prise en charge de nombreux formats. Pendant ces soldes d’hiver, on peut le trouver Ă 39,99 euros au lieu de 69,99 euros sur Amazon.

C’est en 2023 qu’Amazon a levĂ© le voile sur les nouvelles versions de deux de ses clĂ©s HDMI sous Fire OS, Ă savoir les Fire TV Stick 4K Max et Fire TV Stick 4K. Cette dernière a notamment eu droit Ă une nouvelle puce plus puissante et prend en charge le Wi-Fi 6, gage d’un streaming plus fluide. Un dongle que l’on recommande sans difficultĂ©, donc, et qui bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©duction de prix de 43 % pendant ces soldes d’hiver.

Les points forts du Fire TV Stick 4K

Une clé HDMI toujours aussi pratique avec Fire OS

La prise en charge de la 4K et des formats HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

Wi-Fi 6 + 2 Go de mémoire

Habituellement proposĂ© Ă 69,99 euros, le Fire TV Stick 4K (2e gen) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 39,99 euros sur Amazon.

Le Fire TV Stick 4K Max bĂ©nĂ©ficie lui aussi d’une rĂ©duction de prix : Amazon l’affiche Ă 51,99 euros au lieu de 79,99 euros.

Une expérience utilisateur toujours aussi fluide

Tout comme son prĂ©dĂ©cesseur, le Fire TV Stick 4K version 2023 est une clĂ© HDMI compacte, très facile Ă transporter, mais surtout simple Ă installer : il suffit de la brancher directement sur un tĂ©lĂ©viseur, Ă la manière d’un Chromecast. Mais contrairement Ă ce dernier, le Fire TV Stick 4K ne nĂ©cessite pas de smartphone ou de tablette pour pouvoir diffuser son contenu, puisqu’il intègre son propre système d’exploitation, Ă savoir Fire OS.

L’Ă©cosystème d’Amazon offre d’ailleurs une expĂ©rience utilisateur très fluide et met Ă disposition une foule de services, Ă commencer par Amazon Prime Video, Ă©videmment, ou encore Netflix et Disney+. Si le catalogue de l’entreprise est moins fourni que du cĂ´tĂ© de Google, les principales applications que l’on attend sont heureusement de la partie. La clĂ© HDMI donne Ă©galement la possibilitĂ© de regarder des contenus en 4K Ă 60 images par seconde et prend en charge les formats HDR10, HDR10+, Dolby Vision ainsi que Dolby Atmos.

Plus de RAM, plus de puissance

Le Fire TV Stick 4K embarque par ailleurs un processeur plus puissant que celui du modèle de 2021. Son SoC quadricœur cadencé à 1,7 GHz serait ainsi 25 % plus performant que le précédent. De plus, ce dongle HDMI prend désormais en charge le Wi-Fi 6 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz, pour nous permettre de nous connecter à la fréquence la moins encombrée) et offre ainsi des débits plus rapides ainsi qu’un streaming bien plus fluide, avec nettement moins d’interférences d’autres appareils connectés. La RAM est quant à elle passée de 1 à 2 Go.

Enfin, le Fire TV Stick 4K intègre bien Ă©videmment de manière native l’assistant Alexa, qui va vous permettre de contrĂ´ler vos objets connectĂ©s compatibles (ampoules, camĂ©ras…) depuis votre tĂ©lĂ©viseur. Alexa peut d’ailleurs ĂŞtre appelĂ©e via la tĂ©lĂ©commande fournie avec le Fire TV Stick. Et si vous possĂ©dez des enceintes connectĂ©es Amazon Echo, vous pourrez mĂŞme vous crĂ©er un système home cinema.

