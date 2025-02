L’excellent Google Pixel 9 est déjà une superbe affaire grâce à ces 330 € de réduction

C’est après la fin des soldes qu’Amazon décide de baisser bien comme il faut le prix du Google Pixel 9. Si cet excellent photophone vous fait de l’œil, il s’affiche actuellement à son prix le plus bas : 568 euros au lieu de 899 euros de base.

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Entre son joli design, agréable à utiliser, ses capacités photos et son bel écran donnant accès à l’interface Pixel Experience toujours aussi chouette, le Google Pixel 9 a de sérieux arguments pour plaire. La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, il devient plus recommandable avec cette remise de 331 euros.

Les forces du Google Pixel 9

Un format revisité réussi avec un bel écran

Doué en photo et boosté à l’IA

7 ans de mises à jour

En ce moment sur Amazon, le Google Pixel 9 bénéfice de 26 % de remise et revient ainsi à 568,99 euros au lieu de 899 euros à sa sortie grâce à 231 euros de remise immédiate et 100 euros de réduction supplémentaire lors du paiement.

Un vent de fraîcheur sur le design

Avec son bloc photo qui passe d’une barre horizontale à une sorte de pilule et ses tranches plates, le Google Pixel 9 a du caractère avec ses belles finitions. La prise en main est confortable, car il soigne bien ses angles le long du châssis pour éviter le côté tranchant qui gêne parfois sur ce type de design.

À l’avant, on a droit un écran de 6,3 pouces, Oled et Full HD+. Pour assurer une bonne fluidité, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz vient sublimer tout cela. Il offre une belle luminosité et une bonne qualité d’affichage dans l’ensemble.

Toujours doué en photo, un peu moins sur les performances

Sur la partie photo, le Pixel 9 se montre tout aussi performant que ses prédécesseurs. Il dispose d’une caméra principale de 50 Mpx qui produit des images détaillées avec une bonne dynamique et des couleurs bien équilibrées. Le mode Portrait fait toujours son petit effet, la patte Pixel est là. Dans l’ensemble, le smartphone sera un très chouette compagnon pour immortaliser des moments. Google a inclus de nombreuses fonctions logicielles pour améliorer vos images sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

La Pixel Experience est toujours un plaisir à utiliser, et on sait qu’on en a pour sept ans de mises à jour avec un tas de fonctionnalités IA. Côté puissance, il est équipé d’un SoC Tensor G4, qui n’est pas le plus puissant du marché, mais qui s’intègre parfaitement dans l’écosystème Google et permet de faire tourner toutes vos tâches au quotidien. Enfin, côté autonomie, c’est un peu trop juste pour convenir à tous les usages, si vous avez une utilisation modérée, il pourra tenir une journée à l’aise. Google propose la charge soi-disant rapide, qui n’est que de 30 W.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.