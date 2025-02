Freebox Révolution Light vs Bbox Fit : le match des box fibre à moins de 20 €

La Freebox Révolution Light et la Bbox Fit promettent des abonnements fibre attractifs, mais entre l’absence d’engagement et les services inclus, laquelle mérite vraiment votre attention ?

La Freebox Révolution Light et la Bbox Fit s’affrontent sur le segment des box d’entrée de gamme : l’une offre une solution complète sans engagement avec télévision, tandis que l’autre mise sur un prix attractif, mais sans service TV et avec un engagement d’un an.

La Freebox RĂ©volution Light : la meilleure offre triple play Ă ce prix

La Freebox Révolution Light est une version revisitée de l’emblématique Freebox Révolution, conçue pour offrir une solution triple play à un tarif compétitif. Cette box inclut un accès Internet en fibre optique avec des débits allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi, ce qui la rend idéale pour les foyers connectés, qu’il s’agisse de streaming de séries ou de film, de télétravail ou encore de jeux en ligne.

En plus de ses performances Internet, cette offre propose un bouquet TV riche avec 230 chaînes incluses, ainsi que le service OQEE Ciné, qui donne accès à une large sélection de films et séries. Pour compléter l’expérience multimédia, la box intègre un lecteur Blu-Ray et un disque dur de 250 Go permettant d’enregistrer des programmes ou de stocker des fichiers personnels.

Freebox RĂ©volution // Source : Free

L’un des grands atouts de la Freebox Révolution Light est son absence d’engagement, offrant ainsi une flexibilité totale aux utilisateurs. Elle est commercialisée à un tarif promotionnel de 19,99 euros par mois pendant 12 mois, puis passe à 29,99 euros par mois.

Cependant, cette box n’est pas exempte de défauts : elle fonctionne toujours avec le Wi-Fi 5, bien moins performant que le Wi-Fi 7, disponibles sur des modèles comme la Freebox Ultra, et ne prend pas en charge la 4K.

Malgré ces restrictions techniques, la Freebox Révolution Light reste une solution complète et efficace pour ceux qui recherchent un abonnement tout-en-un à un tarif attractif.

Bbox Fit : une solution tout aussi Ă©conomique, mais trop minimaliste

La Bbox Fit est l’offre fibre d’entrée de gamme de Bouygues Telecom. Elle est proposée au tarif promotionnel de 19,99 euros par mois pendant 12 mois, puis passe à 32,99 euros par mois après la première année (engagement obligatoire d’un an).

Cette box offre des débits fibre allant jusqu’à 600 Mb/s en téléchargement comme en envoi, ce qui est suffisant pour les usages courants tels que le streaming HD, le télétravail ou la navigation web.

Contrairement à la Freebox Révolution Light, la Bbox Fit ne propose pas de service TV. Elle se concentre uniquement sur Internet et la téléphonie fixe avec appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales. Cette simplicité peut convenir aux utilisateurs ayant des besoins limités ou préférant consommer du contenu via des plateformes de streaming externes comme Netflix ou YouTube.

Bbox Fit // Source : Bouygues Telecom

Bien que son prix soit plutôt attractif la première année, l’augmentation significative après cette période rend cette offre moins compétitive sur le long terme. De plus, l’absence de télévision et d’options multimédias avancées limite son attrait pour les foyers recherchant une solution complète.

Tableau récapitulatif

Voici ce que notre comparateur de box internet mets en avant :

Caractéristiques Freebox Révolution Light Bbox Fit Prix (1ère année) 19,99 €/mois 19,99 €/mois Prix après 1 an 29,99 €/mois 32,99 €/mois Débit descendant Jusqu’à 1 Gb/s Jusqu’à 600 Mb/s Débit montant Jusqu’à 600 Mb/s Jusqu’à 600 Mb/s Télévision incluse Oui (230 chaînes + OQEE Ciné) Non Téléphonie fixe Illimitée vers +110 destinations Illimitée vers +110 destinations Engagement Non 1 an Options multimédias Lecteur Blu-Ray + disque dur intégré Aucune

Alors, quelle est la meilleure box fibre à moins de 20 € ?

Vous l’aurez sans doute compris après ces quelques lignes et le tableau comparatif ci-dessus, mais la meilleure box Ă moins de 20 euros est bien effectivement la Freebox Revolution Light. Ă€ ce prix, il n’y a pas mieux en termes de dĂ©bits, surtout que vous avez aussi les chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision et un boĂ®tier multimĂ©dia intĂ©grant un lecteur Blu-Ray et un disque dur. Bref, il n’y a pas mieux !

