Étanche et endurante, cette petite enceinte Bluetooth Xiaomi chute sous les 30 €

Si vous cherchez une enceinte Bluetooth rĂ©sistante, solide et suffisamment puissante pour vous faire profiter d’un fond musical agrĂ©able en vadrouille, vous pourrez par exemple vous diriger vers la Xiaomi Sound Outdoor. En plus, ce modèle est actuellement proposĂ© Ă 29,99 euros au lieu de 49,99 euros sur le site de la marque.

L’enceinte Bluetooth Xiaomi Sound Outdoor. // Source : Xiaomi

Compacte, souvent Ă©tanche et pratique Ă transporter, l’enceinte Bluetooth portable est un appareil qui peut très facilement nous accompagner en voyage, ou mĂŞme Ă la maison lorsqu’on a besoin d’un petit temps de dĂ©tente en musique. De nombreuses rĂ©fĂ©rences existent sur le marchĂ©, comme la Xiaomi Sound Outdoor, qui coche beaucoup de cases et que l’on trouve affichĂ©e Ă moins de 30 euros en ce moment.

Les points forts de la Xiaomi Sound Outdoor

Une enceinte légère et agréable en main

Certifiée IP67

Une autonomie de 12 heures

PrĂ©cĂ©demment proposĂ©e Ă 49,99 euros, l’enceinte Xiaomi Sound Outdoor est dĂ©sormais affichĂ©e Ă 29,99 euros sur le site de Xiaomi.

L’enceinte rĂ©sistante des baroudeurs

La Xiaomi Sound Outdoor est une petite enceinte nomade en forme de tube rectangulaire et incurvĂ©, qui promet dĂ©jĂ une prise en main agrĂ©able. Surtout, on apprĂ©cie son poids particulièrement contenu de 597 g ; autant dire que la porter en dĂ©placement ne sera vraiment pas difficile. Cette enceinte Bluetooth est par ailleurs dotĂ©e d’une petite poignĂ©e en caoutchouc et d’un coussinet antidĂ©rapant en silicone, qui lui permet de rester bien stable s’il est posĂ© horizontalement.

L’appareil dĂ©montre Ă©galement une bonne soliditĂ© puisqu’il est certifiĂ© IP67. Il peut donc tout Ă fait rĂ©sister Ă la poussière, mais aussi Ă l’eau. On peut mĂŞme l’immerger jusqu’Ă 1 mètre de profondeur sans qu’il rende l’âme après ; Ă©videmment, on Ă©vitera de le maintenir trop longtemps dans cette position qui reste dĂ©licate…

Une autonomie bien rassurante

Cette Xiaomi Sound Outdoor renferme un caisson de basses et deux radiateurs passifs, pour offrir une puissance de 30W. Selon la marque, l’enceinte est capable de diffuser des basses riches et puissantes. Compatible Bluetooth 5.4, elle devrait assurer une connexion stable. Et celles et ceux qui souhaitent profiter d’une expĂ©rience plus immersive pourront s’Ă©quiper d’une deuxième enceinte Sound Outdoor pour activer le mode stĂ©rĂ©o. Le couplage est d’ailleurs automatique et vraiment rapide. Notez Ă©galement que l’enceinte peur vous servir Ă rĂ©pondre Ă vos appels si votre smartphone est connectĂ© en Bluetooth avec elle.

Enfin, la Sound Outdoor propose, selon Xiaomi, une autonomie de 12 heures d’Ă©coute musicale avec un volume rĂ©glĂ© Ă 50 %. C’est plus que satisfaisant. CĂ´tĂ© recharge, via USB-C et avec une puissance de 15W, celle-ci dure 2h30.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles avant de faire votre choix, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth Ă©tanches du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.