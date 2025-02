Logitech MX Master 3S : la cultissime souris de bureautique est de retour en promotion (-31 %)

Même si elle date de 2022, la Logitech MX Master 3S reste encore aujourd’hui une référence parmi les souris bureautiques sans-fil. Alors la retrouver en promo à 89,99 euros au lieu de 129,99 euros est une bonne occasion de se faire plaisir.

Test de la Logitech MX Master 3S // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Logitech s’est rapidement imposé depuis 2015 avec ses souris MX Master. La formule n’a cessé d’évoluer avec les années et a atteint une sorte de pic avec la MX Master 3S, pas encore surclassée à ce jour, sans réel successeur du côté de la marque. Une souris sans-fil efficace, ergonomique avec son repose-pouce, sans-fil et personnalisable à haut-niveau qui bénéficie de 40 euros de réduction en ce moment.

Les points forts de la Logitech MX Master 3S

La fonction Flow pour passer switcher entre trois PC comme si vous changiez d’écran

Ele peut se connecter en filaire, en Bluetooth ou en sans-fil avec Logi Bolt

70 jours d’autonomie et une compatibilité charge rapide (1 minute = 3 heures)

Encore aujourd’hui, malgré ses trois ans d’âge, la Logitech MX Master 3S, se monnaye 129,99 euros. Chez Amazon en ce moment, elle s’affiche néanmoins à 89,99 euros.

Une souris qui a tout ce qu’il faut où il faut

La Logitech MX Master 3S est une souris bureautique sans-fil de 124,9 x 84,3 x 51 mm pour seulement 141 grammes. Une prouesse quand on la voit car elle est tout de même assez imposante et dispose en plus d’un repose-pouce, sans compter les 7 boutons dont elle est composée. En plus des clics gauche/droite et avant/arrière, vous avez les boutons pour changer d’application, changer le mode de défilement et le bouton qui se trouve sur la molette centrale.

La souris se connecte à votre (ou vos, mais nous le verrons juste en-dessous) PC en Bluetooth ou, pour une meilleure stabilité, avec le dongle USB Logi Bolt. Notez que si vous n’avez plus de batterie, vous pouvez la brancher en USB-C, le câble est fourni, et continuer de l’utiliser pendant qu’elle retrouve de l’autonomie.

La Logitech MX Master 3S peut œuvre sur 3 machines simultanément

Le capteur Darkfield haute précision de la Logitech MX Master 3S a une valeur nominale de 1 000 ppp mais peut être réglé entre 200 et 8 000 ppp avec un incrément de 50 ppp. Ce qui permet d’être vraiment précis, ce qui peut être utile si vous travaillez dans le graphisme, par exemple. D’ailleurs, si vous utilisez plusieurs PC à la fois, deux fonctions vont vous séduire sur cette souris : l’Easy Switch et le Flow.

L’Easy Switch est un petit bouton situé sous la souris qui permet de changer d’appareil en cliquant dessus. Jusqu’à 3 PC peuvent être enregistrés dans Options+, où vous voyez quel numéro est attribué à quelle machine, et vous passez de l’un à l’autre en un éclair. Flow est une fonction encore plus avancée : en configurant jusqu’à trois appareils correctement, vous pouvez passer de l’un à l’autre comme vous le feriez sur une configuration unique avec plusieurs écrans : il suffit d’aller au bord de l’image pour passer à l’autre ordinateur. C’est un peu dommage que Logitech n’ait pas pensé à un espace de rangement pour le dongle Life, parce qu’il est vraiment miniature.

N’hésitez pas à consulter notre test complet de la Logitech MX Master 3S si vous souhaitez en apprendre plus, notamment sur ses fonctionnalités.

