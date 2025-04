Les excellents écouteurs Nothing Ear (2024) notés 9/10 perdent plus d’un tiers de leur prix grâce à cette offre

Dotés d’une très bonne réduction de bruit active, d’un design original et d’excellentes qualités audio, les Nothing Ear sont des écouteurs sans fil particulièrement attractifs, en plus d’être abordables. Actuellement, on les trouve à 94,90 euros au lieu de 149 euros sur Cdiscount.

Les écouteurs Nothing Ear (2024). // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Après de très efficaces Nothing Ear (2), la marque anglaise a lancé ses Nothing Ear l’an dernier en promettant de nombreuses améliorations. Son plus solide dans le grave, très bonne réduction de bruit active, autonomie améliorée… Ces récents écouteurs sans fil, notés 9/10 chez nous, ont plus d’un atout, sans oublier qu’ils sont assez abordables. Ils le sont même encore davantage actuellement, grâce à une réduction de plus de 35 %.

Les points forts des Nothing Ear (2024)

Des écouteurs confortables avec un design attrayant

Un son puissant et équilibré

Une ANC très bien maîtrisée

Lancés à 149 euros, les Nothing Ear (2024) sont actuellement affichés à 94,90 euros sur Cdiscount.

Une paire qui ne ressemble à aucune autre

Ce n’est plus une surprise chez Nothing : le fabricant anglais aime jouer la carte de la transparence. Ses écouteurs sans fil Nothing Ear (2024) présentent donc, comme bien d’autres références de son catalogue, des parties opaques et d’autres translucides, qui dévoilent ainsi les composants des oreillettes. L’effet « wahou » est toujours là. Autrement, ces Nothing Ear sont des modèles intra-auriculaires qui épousent bien le pavillon de l’oreille et demeurent très confortables. Aucune gêne n’a été ressentie lors de notre test, y compris pendant les longues sessions d’écoute.

Les Nothing Ear ont également l’avantage de rester bien arrimer aux oreilles, mais aussi d’être résistants aux projections d’eau, étant donné qu’ils sont certifiés IP54. On peut donc les porter sans souci pendant les entraînements. En outre, les écouteurs ne sont pas dotés de boutons ni de surface tactile : la marque a plutôt opté pour une « zone cliquable », sur le bas de chaque tige. Mais attention, cette zone est un peu rigide et il faut pincer plutôt fort pour contrôler les écouteurs.

Une bulle de calme

Les Nothing Ear (2024) s’accompagnent également d’une application de contrôle, qui regorge de fonctionnalités. Programmation personnalisée des commandes, ajustement du mode de renforcement des basses fréquences, égaliseur très performant, système de mesure de l’audition de l’auditeur pour créer un profil acoustique adapté. C’est simple : ce logiciel est assez bluffant. Les écouteurs renferment aussi un contrôleur Bluetooth compatible avec la connexion multipoint, qu’il faudra activer dans l’application. Quant aux technologies de transmission audio, on peut compter sur l’universel SBC, le classique AAC et les codecs à haut débit LDAC et LHDC. Côté réduction de bruit active, c’est tout bonnement excellent, et l’ANC proposée ici rivalise avec les meilleures du marché. Les sons graves sont correctement réduits et on profite d’une vraie bulle de calme.

Côté audio, les Nothing Ear sont équipés de transducteurs à diaphragmes en céramique, qui leur permettent d’offrir un son puissant, précis et équilibré, avec moult détails. On retrouve généralement la céramique dans des produits bien plus haut de gamme, c’est dire. Enfin, côté autonomie, les Nothing Ear (2024) font bien mieux que les Ear (2) avec plus de 5 heures d’écoute avec l’ANC activée. La charge rapide est même de la partie et il est possible de récupérer 80 % de la batterie en une heure seulement.

