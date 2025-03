La tablette Huawei qui veut concurrencer l’iPad Pro est bradée à -20 %

Entre son Ă©cran Oled 2,8K Ă 144 Hz, son format compact et son stylet, la Huawei MatePad 11,5″ S est une tablette parfaite pour les crĂ©atifs et travailleurs. Plus accessible qu’un iPad Pro, on la trouve aujourd’hui en promo Ă 399 euros, contre 499 euros au dĂ©part.

En 2024, Huawei a choisit de dĂ©voiler sa nouvelle MatePad 11,5″ S quelques heures après qu’Apple est annoncĂ© de son cĂ´tĂ©, l’iPad Pro M4. Une manière de riposter face au gĂ©ant californien, en proposant une tablette haut de gamme qui mise beaucoup sur son Ă©cran pour plaire. Nous avons pu la prendre en main, et elle se prĂ©sente comme une belle alternative Ă l’iPad Pro. Mieux encore, elle se trouve Ă un prix plus doux suite Ă 100 euros de remise.

Les points intĂ©ressants de la Huawei MatePad 11,5″ S

Un écran OLED de 11,5 pouces à 144 Hz et une définition de 2,8K

Le revêtement PaperMatte efficace et des fonctions pour améliorer la productivité

Une batterie de 8 800 mAh

LancĂ©e Ă 499,99 euros, la tablette Huawei MatePad 11.5″S se nĂ©gocie actuellement en promotion Ă 399,99 euros sur le site de la marque.

Une tablette soignĂ©e avec un Ă©cran qui attire l’oeil

La Huawei MatePad 11,5″ S arrive sur un marchĂ© très concurrentiel, et rĂ©ussit pourtant Ă se dĂ©marquer des autres en proposant une bonne expĂ©rience visuelle.

Pour cela, la firme chinoise choisit un écran Oled de 11,5 pouces affichant une belle définition 2,8K de 2 800 x 1 840 pixels. Même pour naviguer dans l’interface, l’expérience est fluide grâce au taux de rafraichissement à 144 Hz, avec une interface Harmony OS 4.2 réussie et très adaptée au format tablette.

Ce n’est pas tout, Huawei y ajoute sa technologie PaperMatte, qui offre un confort visuel Ă mi-chemin entre une liseuse et un Ă©cran traditionnel. Ce revĂŞtement diminue lĂ©gèrement la nettetĂ© et le contraste, mais rĂ©duit aussi la fatigue oculaire — parfait pour celles et ceux qui passent de longues heures dessus. Quant Ă la prise en main, le format 11,5 pouces offre un bon confort et grâce Ă sa

lĂ©gèretĂ© et sa finesse, c’est une ardoise pratique Ă transporter avec soi.

Des applications pour les créatifs et travailleurs

Pour les performances, cette ardoise ne cherche pas à être la plus puissante. Le constructeur vient surtout ajouter des applications intéressantes pour les créateurs, comme GoPaint, un logiciel pour faire la peinture, avec tout un tas de presets personnalisables et des calques comme Photoshop. Et son stylet, le M-Pencil, procure une expérience d’écriture et de dessin similaire à celle d’une feuille de papier.

On trouve aussi des fonctionnalités avancées comme Multi-Window, Show Comments, et SuperHub, qui facilitent l’interaction entre la tablette, un téléphone, un grand écran ou un PC. Enfin, pour tenir la cadence, on peut compter sur une batterie de 8 800 mAh, qui devrait assurer une bonne journée de productivité. En revanche, pas de compatibilité avec la charge rapide.

Pour en savoir encore plus, voici notre prise en main de la Huaweu matePad 11,5″ S.

