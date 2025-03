Asus ROG Phone 9 Pro : le smartphone ultime pour les gamers chute déjà sous les 1000 €

Un smartphone ultime dĂ©diĂ© aux joueurs, c’est ce que propose Asus avec le ROG Phone 9 Pro. Alliant puissance et un design qui rappel celui des PC gaming, il se trouve actuellement en promotion chez la Fnac Ă 909 euros au lieu de 1 299 euros.

Asus ROG Phone 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les smartphones gaming sont dans une niche qui peine Ă gagner ses lettres de noblesse depuis le très vieux Xperia Play. Les concurrents sont tous lĂ , mais ne propose pas encore le pĂ©riphĂ©rique ultime. C’est ce que la firme Asus cherche Ă faire avec le ROG Phone 9 Pro, une bĂŞte de puissance Ă l’Ă©tat brut, un Ă©cran magnifique, une belle autonomie, et pour complĂ©ter le tout, son prix baisse de près de 400 euros aujourd’hui.

Les atouts du ROG Phone 9 Pro

Un CPU Snapdragon 8 Elite & 16 Go de RAM

Un Ă©cran AMOLED de 6,78 pouces

Une batterie de 5 800 mAh compatible charge rapide 65 W

Au lieu de 1 299 euros, l’Asus ROG Phone 9 Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 909 euros via un vendeur tiers chez la Fnac.

Toute la puissance pour des graphismes poussés à fond

Le ROG Phone 9 Pro est doté du puissant processeur Snapdragon 8 Elite couplé à sa puce graphique signé AMD (Radeon 890M), conçu pour offrir des performances exceptionnelles, même sur les jeux les plus gourmands en ressources. Associé à 16 Go de RAM LPDDR5X, il assure une réactivité optimale et une gestion multitâche ultra-fluide, que ce soit pour du gaming, du streaming en haute résolution ou de la création de contenu.

Son écran AMOLED de 6,78 pouces, propose une résolution Full HD+ (2 448 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 185 Hz par overdrive (165 Hz de base). Ce dernier garantit une fluidité inégalée, réduisant au maximum le flou de mouvement et optimisant la réactivité tactile pour un avantage compétitif dans les jeux rapides comme les FPS ou les MOBA. La compatibilité avec la technologie HDR10+ et une couverture à 111 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 assurent une qualité d’image exceptionnelle, avec des couleurs éclatantes et un contraste infini.

Enfin, pour parfaire l’expĂ©rience, Asus fourni un système externe de refroidissement AeroActive Cooler, il s’agit d’un petit dispositif Ă accrocher Ă l’arrière du smartphone qui empĂŞche la surchauffe et maintient des performances constantes mĂŞme lors de longues sessions de jeu.

Un beau smartphone dans l’esprit gamer

Côté design, le ROG Phone 9 Pro allie élégance et robustesse. Certifié IP68, il est résistant à l’eau et à la poussière, un gage de durabilité pour les joueurs mobiles souvent en déplacement. Son dos arbore la technologie AniMe Vision, un écran LED programmable qui permet d’afficher des animations, des notifications personnalisées ou encore un logo dynamique. Ce petit détail esthétique renforce le côté unique et gaming du smartphone, tout en offrant un niveau de personnalisation rarement vu sur un téléphone.

Avec une batterie massive de 5 800 mAh, le ROG Phone 9 Pro est conçu pour tenir la distance, offrant une autonomie prolongée qui permet d’enchaîner les parties sans avoir à se soucier du niveau de charge. Pour ne jamais être pris au dépourvu, il est compatible avec la charge rapide 65 W, permettant de récupérer 50 % de batterie en seulement 15 minutes et un cycle complet en moins de 45 minutes.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Asus ROG Phone 9 Pro.

