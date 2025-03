Ambiance festive, puissance et prix en baisse : voici l’enceinte LG Xboom XL5s 210 € moins chère qu’à sa sortie grâce aux ventes flash d’Amazon

Les beaux jours reviennent, les soirées en extérieur aussi (l’enceinte fonctionne aussi en intérieur) : c’est le moment de s’équiper avec la LG Xboom XLS5s qui est en promo à 189,99 euros sur Amazon, contre 399 euros à son lancement.

Si LG est une marque plus connue pour ses téléviseurs de qualité, elle se diversifie en proposant d’autres produits comme cette enceinte Xboom XL5s. Une enceinte qui n’est pas conçue pour être discrète, aussi bien dans son look que dans la puissance qu’elle dégage. Avec elle, vous pouvez facilement ambiancer une soirée et même en cumuler deux avec la connexion Party Link. Si vous êtes musicien, vous pouvez brancher une guitare et un micro, et organiser votre propre concert privé.

Les points forts de la LG Xboom XL5s

Sa puissance de sortie de 200W

Une autonomie de 12 h max avec une seule charge

Spectacle son et lumière avec un éclairage circulaire et deux flashs stroboscopiques

Lorsqu’elle est sortie, l’enceinte LG Xboom XL5s coûtait 399,99 euros. Vous avez bien fait d’attendre un peu, car pendant les ventes de printemps sur Amazon, vous la retrouvez à 189,99 euros.

Une enceinte conçue pour faire la fête

Il y a des enceintes pour avoir un son de légèrement meilleure qualité que celui de votre smartphone ou votre tablette. Puis, il y a les enceintes qui en imposent et qui sont là pour ne pas contenter une seule personne, mais toute une pièce. La LG Xboom XL5s le prouve avec son format imposant puisqu’elle fait 289 x 570 x 280 mm pour 11,2 kg. À l’intérieur cet appareil, vous retrouvez deux haut-parleurs aigus à dôme de 2,5 pouces et un caisson de basses de 6,5 pouces.

Tout ça peut dégager une puissance de 200 W. Alors attention, ce ne sont pas les Watts RMS, qui représentent la puissance « musicale », là où les watts classiques représentent une puissance électrique et non acoustique. Mais ça donne une idée de ce dont est capable la LG Xboom XL5s. D’autant qu’avec le système Party Link, vous pouvez en synchroniser deux enceintes pour profiter d’un son stéréo.

Un vrai spectacle son et lumière

L’enceinte LG Xboom XL5s a un autre avantage : elle ne se contente pas de la musique. Autour du caisson de basse, il y a un éclairage circulaire multicolore qui réagit à la musique. Ce n’est pas tout, il est accompagné de deux flashs stroboscopiques, situés en haut et en bas de l’enceinte, pour faire comme si vous étiez en boite de nuit. Tout ça est réglable via l’application Xboom, disponible sur Android et iOS.

Il y a aussi des boutons sur le dessus de l’enceinte, qui permet de régler la lumière et activer les différents modes, ainsi que modifier le volume. Il y a aussi un port USB pour brancher une clé et lire vos contenus même si vous n’avez pas de smartphone sous la main. Bien sûr, la connexion Bluetooth est votre meilleure alliée sur ce genre de produit. L’entrée micro et guitare fait qu’elle s’adresse aussi aux musiciens, surtout qu’avec 12 h d’autonomie, vous avez de quoi festoyer jusqu’au bout de la nuit.

Dans notre guide d’achat sur les meilleures enceintes Bluetooth du moment, vous retrouvez différents modèles, tous très bien notés.

