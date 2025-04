Pourquoi cette nouvelle offre Orange avec la Livebox 6 est (beaucoup) plus intéressante qu’avant…

Orange revoit déjà sa Série Spéciale Livebox Fibre, avec une baisse de 10 euros et un nouveau matériel à la clé.

À peine une semaine après avoir lancé ses nouvelles offres fibre, Orange ajuste déjà sa Série Spéciale Livebox Fibre. Le tarif passe de 39,99 euros à 29,99 euros par mois, sans augmentation au bout d’un an. Un écart significatif face aux offres classiques d’Orange, dont les tarifs augmentent sensiblement après 12 mois — à l’image de la Livebox Fibre standard, facturée 42,99 euros par mois au-delà de la première année. Un passage par notre comparateur de box internet suffit à constater qu’il s’agit de l’une des offres les plus intéressantes actuellement.

Ce qu’il faut retenir de cette offre :

Accès à la fibre jusqu’à 1 Gb/s en descendant et 700 Mb/s en montant

TV d’Orange incluse avec 200 chaînes

Livebox 6 et Wi-Fi 6E

Au lieu de 39,99 euros, l’offre est désormais proposée à 29,99 euros par mois sur le site d’Orange.

Livebox 6 : un vrai bond en avant grâce au Wi-Fi 6E

Autre changement notable : la Livebox 5, initialement fournie dans cette offre, est remplacée par la Livebox 6, un modèle plus récent équipé du Wi-Fi 6E.

Contrairement à la Livebox S, qui embarque un Wi-Fi 7 bi-bande (2,4 GHz + 5 GHz), la Livebox 6 exploite pleinement le Wi-Fi 6E, en accédant à la bande des 6 GHz. Cette bande, bien moins encombrée, permet d’obtenir des connexions plus stables, avec des débits constants, même en environnement saturé ou avec plusieurs appareils connectés en simultané.

En pratique, le Wi-Fi 6E reste aujourd’hui plus efficace que la majorité des implémentations Wi-Fi 7 limitées à deux bandes, comme c’est le cas sur la Livebox S. Le Wi-Fi 7 n’apporte un vrai gain qu’en version tri-bande, encore rare et peu exploitée. À l’inverse, le Wi-Fi 6E est déjà bien pris en charge par de nombreux smartphones, ordinateurs et équipements récents.

La Livebox 6 propose une expérience réseau plus homogène et plus cohérente avec les usages actuels, que ce soit pour du streaming, du cloud gaming ou des transferts lourds.

Pour qui est-ce intéressant ?

Cette Série Spéciale s’adresse en priorité à celles et ceux qui recherchent une offre triple play complète, à un tarif stable et sans hausse au bout de 12 mois. Internet rapide, bouquet TV intégré, appels illimités : l’essentiel est là, sans superflu, avec un équipement récent et des performances réseau solides. La présence de la Livebox 6 permet par ailleurs de bénéficier d’un Wi-Fi moderne, adapté aux usages intensifs comme le streaming ou le télétravail.

Cette formule conviendra aussi bien à un usage familial qu’à un foyer souhaitant une box fiable, facile à installer, et sans nécessité de configurer des services ou options supplémentaires.

À l’inverse, l’offre Just Livebox Fibre, plus épurée, devient moins intéressante. Elle démarre à 19,99 euros par mois pendant six mois, mais grimpe ensuite à 33,99 euros par mois, tout en excluant la télévision et en s’appuyant sur une Livebox 5, aujourd’hui dépassée. Sur la durée, elle revient donc plus cher pour une prestation plus limitée.

Toutes les informations techniques et notre avis sont à retrouver dans notre test de la Livebox 6.

