Les cloches sont là avec un iPhone 16 Pro Max en forte promotion uniquement ce lundi

Pas de chocolat dans ce bon plan, mais un smartphone qui fait tourner toutes les tĂŞtes : l’iPhone 16 Pro Max. Un SoC Apple A18, le Wi-Fi 7, un superbe Ă©cran Retina XDR Pro et une rĂ©duction qui vous fait croire aux pâques(tole) : 1 149 euros au lieu de 1479 euros seulement aujourd’hui sur Rakuten.

MĂŞme si les cloches de Pâques ont dĂ©jĂ tirĂ© leur rĂ©vĂ©rence, une dernière surprise de taille s’invite dans le panier. Et pas n’importe laquelle : une pĂ©pite signĂ©e Apple, plus prĂ©cieuse que n’importe quel Ĺ“uf en chocolat. Pour les passionnĂ©s de la marque Ă la pomme, souhaitant un prix plus allĂ©gĂ© pour le dernier iPhone 16 dans sa version Pro Max sachez que ce jour fĂ©riĂ© est une aubaine. Une ristourne de 330 euros est disponible uniquement ce lundi sur Rakuten avec l’utilisation d’un coupon.

Les petits plus de l’Apple iPhone 16 Pro Max

Un Ă©cran Super Retina XDR Pro de 6,9 pouces 4K et 120 Hz

La puissante puce Apple A18 Pro

Du Wi-Fi 7

Au lieu de 1479 euros, l’Apple iPhone 16 Pro Max est aujourd’hui exclusivement disponible en promotion Ă 1149 euros sur Rakuten en utilisant le code : PAQUESTOLE50.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant l’Apple iPhone 16 Pro Max. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le nec plus ultra d’Apple, version 2024

Avec l’iPhone 16 Pro Max, Apple ne réinvente pas la roue, mais elle la polit jusqu’à l’obsession. Les finitions frôlent la perfection, le design reste minimaliste et maîtrisé, et l’ergonomie gagne quelques points sans chambouler les repères. On est clairement dans une évolution bien sentie plutôt qu’une révolution débridée

L’écran Super Retina XDR Pro, 6,9 pouces de diagonale, balance un affichage 4K Ă 120 Hz, avec une luminositĂ© qui dĂ©fie mĂŞme le soleil de midi. Que ce soit sur une terrasse, en rando ou dans une file d’attente en plein cagnard, l’image sera toujours nette, contrastĂ©e, et facilement consultable.

Sous le capot, ça envoie du lourd : puce A18 Bionic, gravĂ©e en 3 nm, la plus affĂ»tĂ©e jamais pondue par Cupertino. Ça gère l’IA avec Apple Intelligence, la photo, les calculs lourds, le multitâche… et surtout, ça garde le tout bien au frais. MĂŞme en pleine phase d’infiltration sur Assassin’s Creed Mirage ou en montage 4K, pas de chauffe gĂŞnante, pas de throttling.

La partie photo exemplaire, et l’autonomie boostĂ©e

Pour la photo, on retrouve à l’arrière un trio de capteurs : 48, 48 et 12 mégapixels. L’ensemble est solide, les vidéos montent jusqu’à la 4K@120 fps, et l’IA embarquée sait sublimer sans trop en faire… sauf parfois sur le HDR, un poil trop gourmand en saturation. Le téléobjectif (le fameux 12 Mpx) tire un peu sur le jaune, mais dans l’ensemble, le rendu est propre, net et digne d’un photophone haut de gamme.

Côté autonomie, Apple semble avoir enfin écouté les plaintes. Le 16 Pro Max tient la route. Nous ne sommes sur trois jours non plus, il ne faut pas rêver, mais une utilisation raisonnable nous mènera sans problème jusqu’au second soir. Et c’est déjà une belle progression. Petit bémol : la charge reste bloquée à 20 W. Pas de turbo, pas de fulgurance, mais une promesse tenue sur la longévité de la batterie.

Petit dĂ©tail Ă garder en tĂŞte : avec ses 227 grammes et ses dimensions, (163 x 77,6 x 8,25 mm), c’est clairement un format XL. Ceux qui aiment les smartphones compacts peuvent passer leur chemin. Pour les autres, c’est un monstre d’élĂ©gance et de puissance, dans un Ă©crin bien huilĂ©.

