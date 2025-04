Pourquoi ce nouveau TV 4K Qled de 55″ sous Fire TV en promo à moins de 500 € est une excellente affaire ?

TCL a dévoilé ses nouveaux téléviseurs, les T6C, dont vous pouvez retrouver la version 55 pouces avec écran QLED et Fire TV inclus pour 499 euros sur Amazon au lieu de 599 euros de base.

TCL 55T6C // Source : TCL

TCL est une référence dans les téléviseurs accessibles avec une qualité qui ne laisse pas à désirer. Le 19 mars 2025, la marque a présenté sa nouvelle gamme, la série T6C. Une exclusivité Amazon France que vous retrouvez avec 100 euros de réduction pour le modèle 55 pouces. D’ailleurs, elle existe en plusieurs tailles, allant de 43 pouces à 85 pouces. Vous profitez de la technologie Quantum Dot, avec Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi qu’une interface Fire TV.

Les points forts du TCL 55T6C

L’interface Fire TV est très agréable à parcourir

Un TV QLED à très bon prix

La compatibilité Dolby Vision, Dolby Atmos et HDR

Si vous allez sur le site de la marque, vous constaterez que le TCL 55T6C est à 599 euros. Il vaut mieux aller chez le revendeur officiel, Amazon, où il est possible de le commander pour 499 euros.

TCL rend le QLED plus abordable avec la série T6C

Ce qu’il y a de bien avec TCL, c’est que les prix restent relativement abordables, même avec des technologies modernes. La navigation, qui était un peu le point faible des précédents modèles, est ici totalement revue puisque TCL fait appel à Fire TV, l’OS d’Amazon. Ce qui vous permet de profiter du Store Amazon pour télécharger toutes vos applications de streaming et de gaming.

L’écran profite de la technologie QLED pour afficher toujours plus de détails, mais aussi proposer des couleurs plus vives et des contrastes plus marquées. Ici, avec la version 55 pouces, vous avez un téléviseur de taille standard pour un salon classique. Les deux pieds sont de part et d’autre de l’écran, comme ça vous pouvez le placer, bien stable, sur un meuble et glisser une barre de son en dessous.

Un téléviseur pour tous les types de divertissement

L’écran de ce téléviseur à une fluidité native de 50/60 Hz qu’il est possible de pousser à un traitement de 120 Hz, très pratique pour la fluidité dans les jeux vidéo. Si vous jouez sur PS5, Xbox Series ou prévoyez d’acheter la future Switch 2, vous pourrez en tirer le meilleur. Pour l’audio, même si rien ne vaut une bonne barre de son, vous avez quand même, de base, un système Onkyo 2.0 d’une puissance de 20 W RMS.

TCL pousse le partenariat avec Amazon jusqu’au bout puisqu’avec Fire TV, vous pouvez utiliser Alexa, l’assistant vocal de la marque. Ce qui fait que vous pouvez inclure le TV dans votre maison connectée et le contrôler à la voix. Pour la connectique, vous avez 3 ports HDMI 2.1, deux prises d’antenne, une prise optique numérique et un port USB 2.0. Sans oublier la compatibilité avec Miracast et AirPlay 2 pour caster depuis vos smartphones et tablettes.

Vous pouvez aussi retrouver notre sélection des meilleurs téléviseurs QLED ou Oled du moment si vous cherchez un modèle différent de celui-ci, ou tout simplement des points de comparaison.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.