Complète et ultra-endurante, la Huawei Watch GT 5 Pro perd 100 € et s’accompagne d’écouteurs offerts

Avec ses fonctions avancées pour la santé et le sport et son excellente autonomie, la Huawei Watch GT 5 Pro est une montre connectée plus que convaincante. Un modèle que l’on trouve actuellement à 279,99 euros au lieu de 379,99 euros, avec des cadeaux en prime.

La Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dévoilée l’an dernier, la Huawei Watch GT 5 Pro est une montre connectée haut de gamme qui cumule les caractéristiques. Elle propose la plupart des mesures attendues sur un tel produit aujourd’hui et se démarque aussi par son autonomie supérieure à celle proposée par les Apple Watch. Bref, une montre qui a de bons arguments, et qui est surtout 100 euros moins chère en ce moment.

Les points forts de la Huawei Watch GT 5 Pro

Un design soigné

De nombreuses données de santé

Une autonomie confortable

Auparavant proposée à 379,99 euros, la montre connectée Huawei Watch GT 5 Pro (46 mm) est aujourd’hui disponible en promotion à 279,99 euros sur le site officiel de Huawei. Un bracelet d’une valeur de 49,99 euros et des écouteurs sans fil Huawei FreeBuds SE 2, d’une valeur de 49,99 euros, sont même offerts.

Une montre élégante et simple à utiliser

Avec son boîtier en alliage de titane, un matériau plus léger que l’acier et plus résistant que l’aluminium (mais plus lourd que l’aluminium et plus fragile que l’acier), sa lunette fixe autour de l’écran et sa couronne numérique rotative bien pratique, la Huawei Watch GT 5 Pro est une montre connectée plutôt élégante et soignée. Elle est en plus relativement légère et confortable.

Pour son écran, Huawei a misé sur une belle dalle Amoled de 1,43 pouce avec une excellente densité d’affichage de 326 ppp. Sa luminosité peut monter jusqu’à 1200 cd/m², ce qui est largement suffisant pour un usage classique, y compris sous un beau soleil. Notez aussi que la montre intègre un capteur de luminosité. Côté logiciel, c’est Harmony OS qui est en place, un système compatible aussi bien avec iOS qu’avec Android. Si on apprécie beaucoup la possibilité de répondre aux notifications, cet OS n’est compatible qu’avec peu d’applications tierces. Dommage.

Une autonomie plus que confortable

Comme toute bonne montre connectée premium, la Huawei Watch GT 5 Pro embarque une tripotée de capteurs qui permettent de surveiller notre forme au quotidien. Capteur optique de fréquence cardiaque, oxymètre de pouls pour la SpO2, accéléromètre, gyroscope, capteur de température cutanée, électrocardiogramme… Tout y est. La montre peut aussi évaluer la qualité du sommeil ou le stress. Et la Huawei Watch GT 5 Pro permet d’exporter les électrocardiogrammes sous forme de fichier PDF pour les partager à son médecin si nécessaire.

La montre est par ailleurs compatible avec les constellations satellites GPS, Glonass, Galileo, BeiDou et QZSS. Malheureusement, elle a tendance à légèrement sous-estimer la distance parcourue. Autrement, la Watch GT 5 Pro peut détecter automatiquement les entraînements de marche, de vélo elliptique, de course à pied ou de rameur et propose plus de 100 modes d’entraînement. Enfin, le meilleur pour la fin : son autonomie, qui est tout simplement excellente. Lors de notre test, nous avons pu l’utiliser pendant six jours et cinq heures avant qu’elle ne s’éteigne, et ce, avec des paramètres énergivores. Elle fait mieux que bien des montres Wear OS et Apple Watch.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Watch GT 5 Pro.

