Ce tout nouveau laptop Honor surpuissant avec Ultra 9 + écran OLED est déjà en promo

Dans le catalogue Honor, on trouve un nouveau PC portable, le MagicBook Pro 14. Un laptop qui est bien armé face à la concurrence : un écran OLED 3K à 120 Hz, un Ultra 9 et une grosse batterie de 92 Wh. Il a de quoi plaire et connaît déjà une baisse de prix : 1 299,90 euros au lieu de 1 399,90 euros de base.

Honor MagicBook Pro 14 // Source : site officiel

Ă€ cĂ´tĂ© des MacBook ou des Galaxy Book, on trouve les MagicBook de la marque Honor. Ces laptops sont fortement apprĂ©ciĂ©s pour leurs belles finitions, mais aussi leurs fiches techniques musclĂ©es comme ce rĂ©cent MagicBook Pro 14. Avec un puissant processeur, il est capable de gĂ©rer des tâches lourdes efficacement pour booster la productivitĂ© et n’oublie pas d’offrir un bel Ă©cran. Il a tout pour plaire, surtout aujourd’hui qu’il perd dĂ©jĂ 100 euros de son prix initial grâce Ă un coupon de rĂ©duction.

Que propose le Honor MagicBook Pro 14 ?

Un design ultra-fin avec un Ă©cran OLED de 3,1K Ă 120 Hz

Une configuration solide : Ultra 9, 32 Go RAM et 1 To SSD

Une autonomie longue durée et la charge rapide 100 W

Le Honor MagicBook Pro 14 est disponible au prix de 1 399,90 euros, mais cette nouvelle référence passe à 1 299,90 euros grâce à un coupon de réduction AMBPR14 sur le site de la marque.

100 € de réduction après avoir appliqué le coupon // Source : honor.fr

De belles finitions avec un écran de qualité

Comme l’ensemble de la gamme, le MagicBook Pro 14 propose des finitions impeccables. On l’apprécie aussi pour son format compact et sa finesse. Il ne mesure que 15,9 mm pour un poids de 1,39 kilo seulement. De quoi emporter l’ordinateur portable sans effort où que vous alliez. Et, il arrive même à offrir une connectique assez complète avec deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI et une prise jack.

Son véritable atout est au niveau de l’écran. Ici, on a droit à une OLED de 14,6 pouces avec une définition pouvant grimper jusqu’à 3 120 x 2 080 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. Son écran offre par ailleurs un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Résultat : la navigation dans l’interface est fluide en permanence.

Une machine bien équipée sous le capot

Sur la partie performance, le MagicBook Pro 14 s’appuie sur un processeur Intel Core Ultra 9 285H avec 32 Go de RAM pour faire du multitâche à foison sans accroc. Les tâches comme la navigation web, le montage photo ou vidéo, ou encore le visionnage de séries et de films se feront dans les meilleures conditions et avec suffisamment de réactivité et de fluidité.

Pour ce qui est du stockage, le laptop de Huawei utilise un SSD NVMe de 1 To capable de stocker une grande quantité de fichiers et de logiciels, tout en offrant une belle réactivité avec des lancements rapides et des temps de chargement réduits. Enfin, équipé d’une batterie de 92 Wh, le PC portable offre autonomie de 12 heures d’après Honor et avec son chargeur 100 W, il récupéra de la batterie en peu de temps. Il est même compatible avec la charge inversée jusqu’à 60 W pour plus de confort.

