Kobo Clara BW : la concurrente de la Kindle Paperwhite baisse son prix pour rester compétitive durant les soldes d’été

La Kobo Clara BW est l’une des liseuses les moins ch√®res du catalogue de la marque. Compacte, confortable, √©coresponsable et compatible Bluetooth, ce mod√®le est m√™me encore moins on√©reux pendant les soldes d’√©t√© : la Fnac le propose √† 129,99 euros au lieu de 149,99 euros.

Avec son plastique recycl√© (comme la Clara 2E, dont elle est une √©volution), son √©cran lisible en plein soleil et sa compatibilit√© Bluetooth, la Kobo Clara BW est une liseuse qui vaut clairement le d√©tour. Elle a aussi l’avantage d’√™tre peu ch√®re, ce qui lui a permis de gagner le titre de ¬ę¬†Kobo la plus abordable¬†¬Ľ dans notre top des liseuses de la marque rachet√©e par Rakuten. La bonne nouvelle, c’est que cette concurrente de la Kindle Paperwhite est encore moins ch√®re que d’habitude gr√Ęce √† une r√©duction de 20 euros √† l’occasion des soldes d’√©t√©.

Les points forts de la Kobo Clara BW

Une liseuse légère, écoresponsable et certifiée IPX8

Un écran de 6 pouces confortable

Avec le Bluetooth pour les livres audio

Initialement affich√©e √† 149,99 euros, la liseuse Kobo Clara BW est aujourd’hui disponible en promotion √† 129,99 euros √† la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionn√©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ňďil ci-dessous afin de d√©nicher d’autres offres concernant la Kobo Clara BW. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une liseuse étanche à emporter en vacances

La Kobo Clara BW est tout d’abord une liseuse qui devrait offrir une bonne prise en main. L√©g√®re (174 g) et plut√īt compacte avec ses dimensions de 11,2 x 0,92 x 0,9 cm, on peut en plus la transporter partout sans probl√®me. L’autre point fort de son design ? Le plastique recycl√© et issu de d√©chets destin√©s √† √™tre jet√©s dans l’oc√©an qui a √©t√© utilis√© dans sa fabrication. √Čcoresponsable, cette liseuse est aussi r√©parable : il est en effet possible de remplacer certaines pi√®ces si elle est endommag√©e et hors garantie.

Ce mod√®le dispose par ailleurs d’une certification IPX8. Elle est donc √©tanche et peut, en th√©orie, √™tre immerg√©e dans l‚Äôeau jusqu‚Äô√† 2 m√®tres de profondeur pendant 30 minutes sans rendre l’√Ęme ensuite. La liseuse id√©ale pour la lecture dans le bain ou sur une bou√©e flottant sur les vagues cet √©t√©, donc.

C√īt√© √©cran, on a droit √† une dalle E-Ink Carta 1300 de 6 pouces, lisible en plein soleil et avec de bons contrastes. Un mode sombre pour le soir est disponible, et la technologie ComfortLight PRO permet de son c√īt√© d‚Äôajuster la luminosit√© avec un filtre jaune et de r√©duire la lumi√®re bleue pour minimiser la fatigue oculaire.

Parfaite aussi pour les livres audio

La Kobo Clara BW est livr√©e avec un espace de stockage de 16 Go ; de quoi enregistrer jusqu’√† 12‚ÄČ000 eBooks ou 75 livres audio Kobo. Oui, gr√Ęce au Bluetooth, la liseuse peut √™tre connect√©e √† une paire d’√©couteurs sans fil ou √† un casque pour profiter de ses contenus audio dans les meilleures conditions. √Ä noter aussi que la Kobo Clara BW prend en charge les formats Epub de fa√ßon native, ce qui n’est pas le cas des Kindle (qui imposent de les convertir).

Enfin, pour l’autonomie, la Clara BW offre jusqu’√† 53 jours d’autonomie, en consid√©rant un temps de lecture de 30 minutes par jour, un √©clairage √† 10 % et sans les fonctionnalit√©s sans fil activ√©es. Tout d√©pendra donc de votre utilisation quotidienne et des param√®tres choisis.

À lire aussi :

Liseuse Kobo : quel modèle choisir en 2025 ?

Les Soldes d’√©t√© 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’√©t√© en France. En cette occasion, la r√©daction de Frandroid met √† votre service son expertise en mati√®re de nouvelles technologies pour vous aider √† faire votre choix dans votre prochain achat Tech √† prix r√©duit. Il y a plusieurs articles avec diff√©rentes th√©matiques, √† vous de choisir :

Et pour √™tre s√Ľr de ne manquer aucun bon plan de l’√©dition 2025 des soldes d’√©t√©, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

T√©l√©charger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la cat√©gorie ¬ę Bons Plans ¬Ľ et ainsi recevoir en temps r√©el les nouveaux articles li√©s aux soldes d’√©t√© 2025

S’abonner √† notre newsletter pour √™tre s√Ľr de recevoir les offres en avant-premi√®re (pas plus d’un mail par jour, d√©sinscription en 1 clic, aucune diffusion √† des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistr√© ! Surveillez votre bo√ģte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donn√©es transmises par le biais de ce formulaire sont destin√©es √† Humanoid, soci√©t√© √©ditrice du site Frandroid en sa qualit√© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas c√©d√©es √† des tiers. Ces donn√©es sont trait√©es sous r√©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualit√©s et informations relatives aux contenus √©ditoriaux publi√©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer √† tout moment √† ces e-mails en cliquant sur les liens de d√©sinscriptions pr√©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’int√©gralit√© de notre politique de traitement de vos donn√©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’acc√®s, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilit√© et d’opposition pour motif l√©gitime aux donn√©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits d√©di√©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.