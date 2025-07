Mi-liseuse, mi-carnet de notes, la plus récente Kindle Scribe est à -26 % pendant le Prime Day

Avec son grand écran, ses bordures fines et son stylet qui permet de prendre des notes très facilement, la Kindle Scribe est une liseuse haut de gamme qui cumule les atouts… mais qui est un peu trop chère. Heureusement, pendant le Prime Day d’Amazon, on trouve la version 2024 de 32 Go à 334,99 euros au lieu de 449,99 euros.

Dans notre top 3 des liseuses Kindle d’Amazon, figure la Kindle Scribe, le grand modèle ultra-haut de gamme de la marque. Son principal point fort ? Son aspect deux-en-un. Cette liseuse fait aussi office de carnet de notes grâce au stylet fourni. Seule ombre au tableau, son prix de base est beaucoup trop élevé, mais pendant son Prime Day, Amazon a choisi d’appliquer une réduction de 26 %.

Les atouts de la Kindle Scribe

Un poids de 433 g

Des bordures fines autour d’un grand écran de 10,2 pouces

Un stylet pour prendre des notes

Initialement proposée à 449,99 euros, la Kindle Scribe (32 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 334,99 euros sur Amazon. Le modèle de 16 Go est quant à lui affiché à 314,99 euros au lieu de 429,99 euros.

Une liseuse peaufinée et toujours aussi grande

L’an dernier, Amazon a décidé de revoir totalement le design de sa Kindle Scribe, en optant par exemple pour une bordure gauche bien moins large et un cadre plus fin (et blanc) autour de l’écran. En cela, la Scribe devrait être plus pratique que sa concurrente, la Kobo Elipsa 2E, mais tout dépend des préférences de chacun en matière de prise en main. La marque espère en tout cas donner aux utilisateurs l’impression qu’ils lisent, et écrivent, sur une vraie feuille de papier. Dommage toutefois que la bordure gauche ne dispose d’aucun bouton pour changer de page.

Autrement, la Kindle Scribe a conservé le même poids de 433 g et la même épaisseur de 5,7 mm. Elle est donc toujours aussi fine et légère, ce qui la rend pratique à transporter. En revanche, si vous espériez pouvoir lire près d’une piscine ou à la mer, vous risquez d’être déçu, puisque la liseuse ne bénéficie d’aucune certification IP. Elle n’est donc pas étanche, alors gare aux éclaboussures. Côté écran, on a toujours droit à une dalle E-Ink texturée et antireflets de 10,2 pouces, qui affiche une définition de 2 480 x 1 860 pixels, soit 300 PPP, et qui reproduit la texture du papier. La finesse d’affichage est très agréable, même pour les BD. L’ajustement automatique de la luminosité en fonction de l’environnement est aussi disponible. Pour plus de confort, vous pouvez également régler la marge, l’interligne ou encore la taille des polices.

Une liseuse, mais aussi un carnet de notes

La Kindle Scribe est aussi un véritable carnet de notes, puisqu’elle s’accompagne d’un stylet, lequel a d’ailleurs été amélioré l’an dernier pour nous donner encore plus l’impression que l’on écrit sur du papier. Cet accessoire comprend un bouton Raccourci et d’une gomme. Avec ce stylet, vous pouvez par exemple annoter les pages d’un livre ; et la fonctionnalité Active Canvas se charge d’adapter automatiquement l’affichage du texte le long des notes et d’associer ces dernières au passage du texte annoté. Sachez par ailleurs que vous pouvez convertir vos notes au format texte pour les envoyer par mail, par exemple.

Dessiner ou réaliser des croquis en encre électronique sur un carnet numérique est aussi possible. Enfin, côté autonomie, la marque promet 12 semaines d’utilisation, sur la base de 30 minutes de lecture par jour avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13. Une autonomie qui baisse à 3 semaines si vous vous contentez d’écrire. Pour une recharge complète, comptez 2h30 environ.

Nous n’avons pas encore testé cette récente version de la Kindle Scribe, mais vous pouvez tout de même lire notre essai du modèle précédent, similaire sur plusieurs points.

Comparatif Kindle : quelle liseuse Amazon choisir en 2025 ?

