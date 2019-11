Pour accompagner le lancement de sa nouvelle montre connectée, Huawei met en place une ODR de 50 euros afin de réduire le coût final de sa Watch GT 2. On la trouve aujourd’hui à partir de 149 euros.

La Huawei Watch GT 2 a été officialisée en même temps que les nouveaux Mate 30 et Mate 30 Pro. Elle vient remplacer l’ancien modèle de la montre connectée chinoise en ajoutant quelques nouveautés, notamment un écran Always-On Display. Pour son lancement dans l’Hexagone, le constructeur chinois lance une offre différée de remboursement jusqu’au 7 janvier prochain pour obtenir la montre à prix réduit. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

La Huawei Watch GT 2 en bref

L’écran Always-On

Une autonomie confortable

L’expérience agréable sous Lite OS

Sur fnac.com, la Huawei Watch GT 2 est aujourd’hui disponible à partir de 149 euros (au lieu de 199 euros) pour le modèle Sport en 42 mm.

Toujours en 42 mm, la montre connectée de Huawei est également disponible en modèle Classic et Elegant, respectivement à 169 euros (au lieu de 219 euros) et à 199 euros (au lieu de 249 euros).

La Huawei Watch GT 2 en 46 mm est quant à elle disponible en version Sport à 179 euros (au lieu de 229 euros) et Classic à 199 euros (au lieu de 249 euros). On trouve également l’édition Elite à 229 euros (au lieu de 279 euros).

Tous les prix ci-dessus tiennent compte de l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 7 janvier 2020.

La Huawei Watch GT 2 en détail

De prime abord, cette nouvelle Huawei Watch GT 2 reprend beaucoup les traits de son prédécesseur. On retrouve par exemple les deux mêmes boutons sur le côté droit ou encore les mêmes cornes qui viennent prolonger le boîtier. La principale différence vient de son écran, certes toujours AMOLED, mais dorénavant Always-On Display, comme c’est le cas sur l’Apple Watch Series 5. De plus, la luminosité de 1 000 nits n’a pas pu être vérifiée par nos soins, mais nous pouvons vous assurer que la montre reste consultable même en plein soleil.

Sur du 46 mm, l’écran atteint 1,39 pouce. Sur du 42 mm en revanche, la diagonale est réduite à 1,2 pouce. Ce n’est pas la seule différence. Le plus grand des deux modèles promet surtout une autonomie plus longue, estimée à 14 jours contre 7 selon le constructeur. Selon notre test du modèle 46 mm, nous étions en moyenne à 6 jours avec une utilisation basique, ce qui reste très confortable au quotidien.

Cette nouvelle génération est également plus puissante que l’ancienne. Au lieu d’un ARM Cortex-M4, la Huawei Watch GT 2 embarque quant à elle un Cortex-M7, plus précisément le SoC Kirin A1 fabriqué par HiSilicon. Cette puce promet d’être deux fois plus puissante que l’ancienne pour profiter d’une expérience fluide sous Lite OS, le système d’exploitation maison de la firme chinoise.

Pour traquer votre activité, la Huawei Watch GT 2 s’équipe des capteurs classiques (accéléromètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, baromètre, etc.) et peut ainsi reconnaître automatiquement jusqu’à 13 types d’exercices différents (dont la nage grâce à son étanchéité certifiée jusqu’à 5 ATM) afin de fournir un suivi adapté, sur l’écran ou via l’application mobile Huawei Health (disponible sur Android et iOS).

La nouvelle montre connectée de Huawei propose enfin un stockage interne de 32 Go pour stocker jusqu’à 500 titres musicaux ou permet de passer des appels en Bluetooth jusqu’à 150 mètres de distance. Deux fonctionnalités appréciables pour ne pas avoir tout le temps son smartphone sur soi, notamment à la salle de sport par exemple.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Watch GT 2.

