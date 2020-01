Le prix de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate est divisé par 2 pour les soldes

Les joueurs et joueuses PC/Xbox One ne vont plus sortir de chez eux après avoir profité de ce bon plan. Pour les soldes, Amazon propose aujourd’hui 6 mois d’abonnement au Game Pass Ultimate pour 38,99 euros, soit seulement 6,50 euros par mois.

L’offre Ultimate de Microsoft réunit deux formules en une : le Xbox Live Gold pour obtenir des jeux gratuits tous les mois, mais aussi quelques réductions, et le Xbox Game Pass pour accéder en illimité à plus d’une centaine de jeux. Pourquoi en parle-t-on aujourd’hui ? Parce que le coût de l’abonnement mensuel est tout simplement divisé par 2 pendant les soldes d’hiver.

En bref

L’abonnement à moitié prix

Avec tous les avantages du Xbox Live Gold

Et plus de 100 jeux disponibles en illimité, dont quelques nouveautés

Les six mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate sont disponibles à 38,99 euros sur Amazon, soit 6,50 euros par mois. Une belle offre en sachant que l’abonnement de Microsoft est habituellement proposé à 12,99 euros par mois.

Le pack comprend deux codes numériques de 3 mois d’abonnement, dont un code gratuit. Le code offert est à activer avant le 15 février 2020 sur votre compte Xbox. L’offre est limitée à un code gratuit par client, dans la limite des stocks disponibles.

En savoir plus 👇

Tout d’abord, le Xbox Live Gold est un abonnement au même titre que le PlayStation Plus. Ce dernier permet d’obtenir des jeux gratuits tous les mois selon une sélection, ainsi que de nombreux avantages et réductions sur certaines offres. Il est d’ailleurs indispensable pour jouer en ligne sur la console Xbox One.

Ensuite, le Xbox Game Pass est un service un peu différent. Il permet quant à lui d’accéder à plus d’une centaine de jeux vidéo, aussi bien sur la console de Microsoft que sur PC. Attention, il ne faut en revanche pas confondre cet abonnement avec xCloud, le service de streaming de Microsoft. Ceci étant dit, celui-ci permet télécharger de nombreux titres, en passant par les plus anciens comme Resident Evil 4, Minecraft, Forza 4, Rocket League ou Mortal Kombat X, mais aussi quelques nouveautés avec Life is Strange 2 (épisode 5), par exemple.

Ce n’est pas tout, les exclusivités Microsoft débarqueront également en avant-première sur la plateforme, dont le très attendu Ori and the Will of the Wisps.

