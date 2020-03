Samsung Galaxy S20, Huawei P30 Pro, Apple iPhone XS… -12 % de réduction sur Acheter sur Google

Acheter sur Google propose un code de réduction valable sur l'ensemble du site. On vous a sélectionné quelques belles offres.

Connaissez-vous Acheter sur Google ? La plateforme d’e-commerce de Google est désormais disponible en France et permet de simplifier vos achats en ligne auprès de nombreux commerçants partenaires y compris Darty, Carrefour, Boulanger… tout en profitant de la garantie Google et de promotions. Justement, Acheter sur Google propose une promotion de 12 % de réduction, pour un montant de 150 euros maximum, sur tout le site et sans minimum d’achat. L’offre est disponible dès maintenant jusqu’à dimanche prochain, mais uniquement 3 000 coupons sont disponibles.

Pour bénéficier des -12 %, il vous suffit d’utiliser le code MARS12150 au moment de la commande. Vous pouvez utiliser jusqu’à 3 codes par compte.

Accéder à Acheter sur Google MARS12150

Nous profitons de cette promotion pour vous sélectionner des offres qui valent le coup, un produit que nous recommandons avec un bon prix :

N’oubliez pas que le code est valable sur l’ensemble du site, y compris les jeux vidéo.