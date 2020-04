Forfait mobile : 50 Go pour 11 euros par mois « à vie » chez NRJ Mobile

Le MVNO NRJ Mobile continue de proposer des offres très intéressantes. Cette fois-ci, c'est un forfait Woot sans engagement avec 50 Go de data 4G qui est disponible pour seulement 10,99 euros par mois et pas seulement la 1ère année ! On s'évite la mauvaise surprise d'une montée de prix à la fin de la première année.

Comme la majorité des opérateurs, NRJ Mobile continue d’être agressif sur le marché avec des offres plus qu’intéressantes. Jusqu’au 4 mai, le forfait Woot sans engagement est disponible dans sa version avec 50 Go de data 4G à seulement 10,99 euros par mois !

En bref

Un forfait avec appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, DOM et en Europe

50 Go de data en 4G en France métropolitaine et 5 Go en DOM et en Europe

Un prix qui n’augmentera pas après la première année

Le forfait mobile Woot 50 Go de NRJ Mobile est disponible à 10,99 euros par mois jusqu’au 4 mai prochain. Le forfait est sans engagement et son prix n’est destiné à évoluer au bout d’un ou deux ans de souscription comme certaines offres. Il faudra compter 10 euros de plus à la commande pour la carte SIM triple découpe.

Pour en savoir plus 👇

Ce forfait ressemble à bien d’autres forfaits illimités sans engagement qui ont débarqué il y a un peu plus de 8 ans avec Free Mobile. NRJ Mobile vous propose les appels, SMS et MMS en France métropolitaine, dans les DOM et en Europe et, pour surfer sans se prendre la tête, 50 Go de data en 4G (débit réduit au-delà) en France métropolitaine et 5 Go en Europe et dans les DOM.

Dans cette période de confinement où votre box internet peut parfois faire des siennes, cette grosse enveloppe 4G peut prendre une grande importance et vous enlever une bonne épine du pied pour continuer à regarder Netflix sans pour autant souffrir de ralentissements. Pour les voyageurs (munis d’une attestation de déplacement), les 5 Go en Europe et dans les DOM permettront aussi de naviguer sans craindre durant vos escapades.

L’autre avantage de NRJ Mobile, c’est d’avoir accès au réseau d’Orange, de SFR et de Bouygues Telecom pour offrir une couverture presque irréprochable. L’un de ces trois réseaux vous est attribué selon votre localisation.

Conserver son ancien numéro

Vous pouvez évidemment souscrire à cette offre et garder votre ancien et si cher numéro de téléphone. NRJ Mobile prendra les rênes pour la résiliation de votre ancien forfait et en une à deux semaines, le changement d’opérateur sera réalisé sans interruption des services !

Pour pouvoir conserver votre ancien numéro, composer le 31 79 sur votre smartphone, quelques secondes après vous recevrez un message avec votre code RIO que vous pourrez rentrer lors de la suscription à l’offre NRJ Mobile.

Les autres offres ?

NRJ Mobile n’est pas le seul opérateur à être agressif au niveau de ses offres. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs et mis en place un comparateur d’offres mobiles que nous vous invitons à consulter.