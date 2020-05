L’iPhone XS reconditionné est à moins de 500 euros pour les French Days

Les smartphones reconditionnés sont un bon moyen d'obtenir une référence premium à petit prix, même pour Apple. Pendant les French Days, son iPhone XS passe à sous les 500 euros sur Rue du Commerce !

Les promotions ne sont pas vraiment la spécialité d’Apple. Quand une est disponible, on a vite envie de craquer et cette fois-ci c’est l’iPhone XS qui est la star du moment ! Son modèle reconditionné est disponible sur Rue du Commerce à un prix excellent.

En bref

Un écran irréprochable

D’excellentes performances

Un iPhone au design « moderne » à moins de 500 euros

L’iPhone XS d’Apple reconditionné est disponible sur Rue du Commerce à 499,99 euros au lieu de 549,99 avec 64 Go de stockage interne dans son coloris Gris sidéral ou Argent.

Le reconditionnement est gradé « Premium », il ne présente aucune trace d’usure et est garanti un an.

L’iPhone XS est encore une fois un tour de force d’Apple en termes de design. On commence à connaître par cœur ce form factor introduit avec l’iPhone X, mais force est de constater que, à part le module photo proéminent et l’encoche, rien ne fait tâche. L’écran OLED de cet iPhone est lui aussi une réussite totale. La dalle est lumineuse, très bien contrastée, elle offre un rendu des couleurs presque irréprochable et des angles de vision parfaits.

iOS est évidemment le système installé sur le smartphone et l’OS d’Apple continue de s’améliorer et d’être toujours aussi simple d’utilisation. Tout est optimisé au poil pour que n’importe quelle application fonctionne sans accroc.

Pour faire tourner au mieux ce beau monde, on retrouve la puce Apple A12 qui reste encore aujourd’hui une des plus puissantes du marché. L’iPhone fait des merveilles et vous permettra d’éditer des photos, jouer à des jeux gourmands ou faire un peu de montage vidéo sans aucun ralentissement. Avec sa batterie de 2658 mAh, il pourra tenir plus d’une journée voire deux avec une utilisation économe. On regrette cependant l’absence d’un chargeur rapide dans la boîte…

L’iPhone réussit aussi sa copie au niveau de la photo, que ce soit pour des clichés classiques ou des choses plus compliquées comme des photos nocturnes. Certains points comme le mode portrait ou les selfies sont cependant décevants par rapport à certains concurrents.

Pour en apprendre plus sur cet iPhone XS, nous vous invitons à lire notre test complet.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone XS.

