Le prix du SSD 1 To de SanDisk a rarement été aussi bas

SanDisk est un expert des outils de stockage. Ses SSD sont de très bons produits comme sa gamme Ultra donc le modèle 1 To est en promotion sur Amazon. Il est proposé à 109 euros au lieu de 129.

Le SanDisk Ultra est un excellent SSD Interne avec un très bon rapport qualité-prix. Sa vitesse d’écriture de 530 Mo/s et de lecture de 560 Mo/s sont la promesse de très bonnes performances sur votre PC avec de plus sa capacité de 1 To qui lui permet de stocker de nombreux fichiers.

En bref

1 To de capacité

Ses vitesses d’écriture et de lecture

La solidité des SSD

Le SSD SanDisk Ultra 1 To est disponible à 109 euros sur Amazon au lieu de 129 euros.

Pour en savoir plus 👇

Si vous avez besoin de changer le disque dur de votre ordinateur, opter pour un SSD est sûrement la meilleure option. Plus rapides, plus solides qu’un disque classique, ils sont donc plus intéressants d’un point de vue purement technique. Cependant, le prix peut parfois être assez élevé, alors quand ils sont en promotion, c’est le moment parfait pour craquer.

Le SanDisk Ultra est en format 2,5 pouces avec une connectivité Serial ATA, il est donc compatible avec la plupart des interfaces des ordinateurs fixes et pourra facilement remplacer un hard drive classique.

Sa capacité d’1 To lui permet de pouvoir stocker beaucoup de fichiers et logiciels avant d’être plein. L’avantage du SSD, sa vitesse d’écriture de 530 Mo/s et de lecture de 560 Mo/s lui permettent de lancer le système, des logiciels et de transférer des fichiers plus rapidement qu’avec un disque classique.

Enfin, la particularité d’un SSD par rapport à un disque dur, c’est l’absence de pièces « mobiles ». Le SSD est donc bien plus solide et résistera mieux au temps que son grand frère.

