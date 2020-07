140 euros de réduction pour l’écran 2K BenQ 31,5 pouces

Il est temps de passer au niveau supérieur. Avec le moniteur BenQ EX3203R, vous aurez un excellent moniteur incurvé, 2K, HDR avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Autrement dit, compliqué de lui reprocher quoi que ce soit, surtout quand son prix passe de 509 à 369 euros sur Amazon.

Le BenQ EX3203R est un écran PC avec une fiche technique irréprochable. Le constructeur taïwanais propose un moniteur haut de gamme avec une fiche technique de grande qualité. Mais avec un prix de départ de 509 euros, difficile de craquer. Heureusement, Amazon baisse le prix à 369 euros pour le rendre plus abordable.

L‘écran BenQ EX3203R en bref

Un design métallique du plus bel effet

Écran 2K à 144 Hz

2 ports HDMI, 2 USB 3.0, 1 USB-C, 1 DisplayPort

L’écran PC gaming BenQ EX3203R est disponible à 369 euros sur Amazon au lieu de 509 euros.

Pour en savoir plus 👇

Le moniteur BenQ est tout d’abord un bel écran PC. Son design métallique lui donne vraiment une apparence haut de gamme et les fines bordures de son écran amplifient cette sensation. On est face d’un très bon produit et le constructeur veut qu’on le sache dès le premier coup d’œil.

L’écran 31,5 pouces n’est pas à mettre sur tous les bureaux, sa taille est importante (53,59 cm hauteur x 71,26 cm largeur x 22,38 cm profondeur), mais si vous avez la place pour avoir un moniteur d’une telle taille, alors c’est une expérience très agréable.

La dalle VA permet d’avoir d’excellents contrastes. Sa définition 2K offre une excellente qualité d’affichage et en ajoutant la compatibilité HDR, on peut dire qu’on est face à quelque chose de presque irréprochable. Enfin, le taux de rafraîchissement de 144 Hz vient couronner le tout pour être un bonheur de fluidité que ce soit pour du gaming ou du scroll sur une page internet.

Niveau connectique, l’écran a tout ce qu’il faut :

2 entrées HDMI 1.4

1 entrée DisplayPort

2 entrées USB-A 3.0

1 entrée USB-C

1 sortie Jack 3,5 mm

Cet écran a vraiment une excellente fiche technique et un rapport qualité-prix bien plus intéressant qu’avec son prix de départ !

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres du tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.