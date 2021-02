Voici 4 forfaits mobile qui ne dépassent pas un budget de 5 euros par mois

Sommaire Comparateur

Il existe de nombreuses offres sans engagement si vous ne voulez pas payer trop cher votre forfait mobile. B&You, RED by SFR, ou encore NRJ Mobile et Auchan télécom, tous ont une solution à moins de 5 euros par mois. Faites votre choix !

Il y a en ce moment des économies à faire sur votre facture de téléphonie mobile. Plusieurs opérateurs proposent actuellement des forfaits 4G sans avoir à dépenser un budget de plus de 5 euros par mois. Entre RED, B&You, NRJ Mobile ou Auchan télécom, chacun apporte sa solution, avec ses forces et ses faiblesses. À vous de choisir la meilleure formule en fonction de vos besoins.

Les forfaits à moins de 5 €

Les deux forfaits 5 Go…

B&You et RED proposent tous les deux un forfait mobile avec 5 Go de data à 5 euros par mois. C’est l’idéal pour celles et ceux qui n’ont pas besoin d’une grande enveloppe de données au quotidien, puisqu’ils sont souvent connectés à un réseau Wi-Fi, que ce soit à la maison ou au travail.

Pour ce petit prix, vous avez dans les deux cas les appels, SMS et MMS illimités en France, de même depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. La seule différence vient du montant de la 4G attribué à l’étranger : B&You propose 5 Go alors que RED surenchérit avec 1 Go de plus que son concurrent.

L’offre RED by SFR prend fin le 1er mars 2021.

L’offre B&You prend fin le 2 mars 2021.

… puis les deux autres forfaits

Que ce soit Auchan ou NRJ Mobile, l’un comme l’autre propose une offre sans engagement avec un tarif bloqué pendant six mois. Le prix est ensuite doublé, voire triplé, avec toujours le même forfait, mais cela évite au moins les mauvaises surprises.

Ces deux MVNO offrent évidemment les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Ils se départagent en fonction de la quantité de 4G souhaitée dans l’hexagone et à l’étranger : 80 Go + 8 Go à 4,99 euros pour Auchan télécom et 30 Go + 3 Go à 2,99 euros pour NRJ Mobile.

L’offre Auchan télécom prend fin le 1er mars 2021.

L’offre NRJ Mobile prend fin le 1er mars 2021.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Notez qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription, en appelant le 3179.

